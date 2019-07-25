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Bitlis'te arazi kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 00:20 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bitlis'te arazi kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Güroymak ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis ve jandarma, iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için beldede geniş güvenlik önlemi aldı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Güroymak İlçesinin Günkırı Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan beldedeki bazı kişiler arasında tartışma başladı. Akrabaların da katılmasıyla silahlı kavgaya dönen olayda Maşallah Taner ve Allahverdi Yılmaz hayatını kaybederken, Nihat Ertan, Nuriye ve Mezher Soyalan ise yaralandı.Yaralılar, Güroymak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, polis ve jandarma iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için beldede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bitlis'te arazi kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

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