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Bitlis'te iki asker çatışmada hayatını kaybetti

02.05.2020 23:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Sehi bölgesi yakınlarında İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada iki jandarma uzman çavuşun hayatını kaybettiğini açıkladı. Hafif yaralanan dört jandarma uzman çavuş, Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bitlis'te iki asker çatışmada hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Sehi bölgesi yakınlarında İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada iki askerin hayatını kaybettiğini, dört askerin de hafif yaralandığını açıkladı.

Bitlis Valiliği, yaralı askerlerin Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındıklarını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca devam eden 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır" denildi.

https://twitter.com/TC\_icisleri/status/1256667531818999808

Bitlis Valiliği: Hava destekli operasyon başlatıldı

Bitlis Valiliği ise saat 18.50 sıralarında düzenlenen silahlı saldırı sonrası bölgede hava destekli operasyon başlatıldığını duyurdu.

Valiliğin açıklamasında, "Çatışma bölgesinden kaçan BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" ifadeleri yer aldı.

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