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Bitlis’te kayak tesisleri doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 14:07 | Son Güncelleme

Bitlis’te kar yağışının ardından havaların da iyi gitmesini fırsat bilen kayakseverler, hafta sonu kayak merkezlerini dolduruyor.Bitlis’te kar kalınlığının 2 metreyi bulmasının ardından yaşanan güzel hava, kayağa ilgiyi de arttırdı.

Bitlis’te kar yağışının ardından havaların da iyi gitmesini fırsat bilen kayakseverler, hafta sonu kayak merkezlerini dolduruyor.
Bitlis’te kar kalınlığının 2 metreyi bulmasının ardından yaşanan güzel hava, kayağa ilgiyi de arttırdı. Özellikle Elaman Hanı Kayak Merkezi ve Erhan-Onur Güler Kayak Merkezi dolup taşıyor.
Türkiye Kayak Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Behzat Dayan, Türkiye’de kent merkezine en yakın kayak merkezinin Bitlis’te olduğunu, bu nedenle bölge illerinden de ilginin yoğun olduğunu söyledi. Dayan, ilde başka sosyal aktivite olmadığı için kayağa olan ilginin arttığına dikkat çekerek, şunları söyledi:
“Bitlis’te kayağa karşı ilgi yıllardan beridir var. Potansiyelimiz de buna uygundur. Burada iklim değişikliğinden dolayı zaman zaman kar kalitesinde sorunlar yaşamaktayız. Bunun da çözümü alternatif tesislerin yapılmasıdır. Türkiye Kayak Federasyonu ile yaptığımız görüşmelerde, burada bir suni karla tesisin uzun süre çalışmasını sağlayabileceği kanaatine vardık. Projemiz devam etmektedir. Bu şekilde kayak sezonunu da uzatabiliriz. Aralık ayı başında başlayacak sezon, şubat sonuna kadar devam edecektir. Bu tesislerin iyi olması Bitlis ve bölge turizmine katkı sunacaktır.”
Tesisleri hafta sonları vatandaşların doldurduğunu, hafta içi de sporcuların antrenmanlarını sürdürdüğünü belirten Dayan, “Yarışmalara giden sporcularımız, tesislerimizde antrenörler eşliğinde çalıyorlar. Ayrıca sömestri tatilinde ise temel eğitim kampı açarak 100’e yakın çocuğumuza temel eğitim kursu verdik. Bunlar içerisinde yetenekli olanları ayırarak, spora katılmalarını sağlıyoruz. Buradaki amacımız, çocuklarımıza kayak sporunu sevdirerek, daha iyi sporcuların yetişmesini sağlamaktır. Tesislerimizin hepsi buna uygundur” dedi.

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