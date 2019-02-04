Bitlis’te kayak tesisleri doldu taştı

Bitlis’te kar yağışının ardından havaların da iyi gitmesini fırsat bilen kayakseverler, hafta sonu kayak merkezlerini dolduruyor.
Bitlis’te kar kalınlığının 2 metreyi bulmasının ardından yaşanan güzel hava, kayağa ilgiyi de arttırdı. Özellikle Elaman Hanı Kayak Merkezi ve Erhan-Onur Güler Kayak Merkezi dolup taşıyor.
Türkiye Kayak Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Behzat Dayan, Türkiye’de kent merkezine en yakın kayak merkezinin Bitlis’te olduğunu, bu nedenle bölge illerinden de ilginin yoğun olduğunu söyledi. Dayan, ilde başka sosyal aktivite olmadığı için kayağa olan ilginin arttığına dikkat çekerek, şunları söyledi:
“Bitlis’te kayağa karşı ilgi yıllardan beridir var. Potansiyelimiz de buna uygundur. Burada iklim değişikliğinden dolayı zaman zaman kar kalitesinde sorunlar yaşamaktayız. Bunun da çözümü alternatif tesislerin yapılmasıdır. Türkiye Kayak Federasyonu ile yaptığımız görüşmelerde, burada bir suni karla tesisin uzun süre çalışmasını sağlayabileceği kanaatine vardık. Projemiz devam etmektedir. Bu şekilde kayak sezonunu da uzatabiliriz. Aralık ayı başında başlayacak sezon, şubat sonuna kadar devam edecektir. Bu tesislerin iyi olması Bitlis ve bölge turizmine katkı sunacaktır.”
Tesisleri hafta sonları vatandaşların doldurduğunu, hafta içi de sporcuların antrenmanlarını sürdürdüğünü belirten Dayan, “Yarışmalara giden sporcularımız, tesislerimizde antrenörler eşliğinde çalıyorlar. Ayrıca sömestri tatilinde ise temel eğitim kampı açarak 100’e yakın çocuğumuza temel eğitim kursu verdik. Bunlar içerisinde yetenekli olanları ayırarak, spora katılmalarını sağlıyoruz. Buradaki amacımız, çocuklarımıza kayak sporunu sevdirerek, daha iyi sporcuların yetişmesini sağlamaktır. Tesislerimizin hepsi buna uygundur” dedi.
Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!
Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi karın altında kaldı!
Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
'Kızıma büyü yapılmış!' Gerçeği bu sözler ortaya çıkardı
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum