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Bitlis'te 'terör' operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 15:35 | Son Güncelleme

BİTLİS merkez ve 3 ilçesinde, polis tarafından düzenlenen terör operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkez ve 3 ilçesinde, polis tarafından düzenlenen terör operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Bitlis merkez, Ahlat, Mutki ve Tatvan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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