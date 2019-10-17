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Bitlis'te, teröristlerin sığınak ve depolarında ele geçirilenler imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 13:08 | Son Güncelleme

BİTLİS kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 5 sığınak ve 5 depo tespit edildi.

Bitlis'te, teröristlerin sığınak ve depolarında ele geçirilenler imha edildi

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA) - BİTLİS kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 5 sığınak ve 5 depo tespit edildi. Sığınak ve depolarda ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve depoların bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye operasyon düzenledi. Arama- tarama çalışmalarında, teröristlerin kullandığı 5 sığınak ve 5 depo tespit edildi. Sığınak ve depolarda yapılan aramalarda ise yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi. Sığınak ve depolar güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen yaşam malzemeleri de imha edildi.

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Bitlis'te, teröristlerin sığınak ve depolarında ele geçirilenler imha edildiBitlis'te, teröristlerin sığınak ve depolarında ele geçirilenler imha edildi

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