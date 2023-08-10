'Bitmedi' deyip açıkladı... Aşırı sıcaklar geri mi dönüyor? "46 dereceleri göreceğiz" İşte Meteoroloji'den son dakika 11-15 Ağustos hava durumu

Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda aşırı sıcak hava etkisini göstermişti. Hissedilen hava sıcaklığının 40-45 dereceleri görmesinin ardından son günlerde çoğu bölgelerde herkes rahat bir nefes almış ve hava sıcaklıkları düşüş göstererek mevsim normallerine geri dönmüştü. Son olarak uzmanlardan gelen uyarılar yeniden tedirginlik yarattı. Peki, aşırı sıcaklar geri mi geliyor?
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, aşırı sıcakların geri döneceğini belirtip "Aşırı sıcaklar bitmedi, bir yenisine daha hazırlanıyoruz. Bu sefer pazar günü Mısır üzerinden gelecek. Mısır üzerinden geleceği için Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Bu sefer İç Anadolu'da sıcaklık rekorları kırılacak." ifadelerini kullanarak uyarı yaptı.
Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıklarının 40-46 dereceleri görebileceğini aktaran Çalışkan, "Kayseri, Konya ve Nevşehir'de pazartesi günü sıcaklıklar 40 dereceyi aşabilir. Adana ve Kahramanmaraş 46 derecelere yükselecek. Bu yılın en sıcak günlerini Akdeniz ve İç Anadolu illerinde yaşayacağız." şeklinde konuştu.
Hava sıcaklıklarının Batı bölgelerinde de yükseleceğini ifade eden Çalışkan, "İstanbul ve Batı bölgelerinde de sıcaklık yükselecek. Pazartesiden itibaren 35'li dereceleri göreceğiz." dedi. Çalışkan, sıcak hava dalgasının 4-5 gün etkisini sürdürmesinin beklendiğini aktardı.
Hava sıcaklığının mevsim normallerine döndüğü İstanbul'da yer yer sağanak yağışın etkili olacağını belirten Çalışkan, "İstanbul'da hafif yağış başladı. Akşama doğru sağanağa dönecek. Hava daha serin olacak yağmur ara ara devam edecek." şeklinde değerlendirme yaptı.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 11-15 Ağustos'u kapsayan 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı.