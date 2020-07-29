Bixby'e büyük darbe: Samsung Google Asistan'a geçebilir!

Google Asistan, Bixby ve Siri. Bu üç isim teknolojiyi biraz olsun takip ediyorsanız sizlere yabancı gelmeyecektir. Ancak biz yine de söyleyelim; Bixby Samsung'un, Google Asistan adı üzerinde Google'ın ve Siri ise Apple'ın sanal asistanı. Üç firma da ürettikleri akıllı telefonlarda sanal asistanlarına yer veriyor. Fakat Samsung Bixby, bir türlü beklenildiği kadar yaygınlaşamadı. Aynı şey Bixby kadar olmasa da Google Asistan için de geçerli. Ancak Bloomberg'e göre bu iki firma, güçlerini birleştirerek yeni bir oluşuma imza atmanın arefesinde.

SAMSUNG İLE GOOGLE ASİSTAN İÇİN GÖRÜŞÜYOR

Google'ın Samsung ile görüşme halinde olduğu iddia edildi. Görüşmenin konusu ise Google Asistan ve Play Store. Buna göre, Google Samsung'tan Google Asistan ve Google Play Store'un daha çok öne çıkarılmasını istedi. Bu anlamda ilk değişim Samsung telefonlarda bulunan Bixby tuşunda yaşanabilir. Zira bu tuş, artık Google Asistan'ı devreye sokmak için kullanılabilir.

GOOGLE PLAY STORE'U ÖNE ÇIKARTMAK İSTİYOR

Play Store için ise durum daha da farklı. Samsung'un Huawei AppGallery'e benzeyen Galaxy Apps mağazası Play Store'da bulunmayan uygulamaları ve temaları indirmeye yarıyor. Google şimdi ise Samsung'tan Galaxy Apps üzerindeki bazı görevleri Play Store'a taşımak istiyor. Böylece Samsung kullanıcıları Play Store'u daha çok kullanacak. Bir nevi Google'ın istediği olacak. Anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmediği ise şu an bilinmiyor. Ancak her iki taraftan gelen olumlu mesajlar, anlaşmanın doğru olduğunun en önemli kanıtı.

