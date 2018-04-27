Bıyık tüylerinden kurtulmanın en kolay yolları

Bıyık bölgesinde çıkan tüyler de yüz güzelliği ve estetik açıdan hoş görünmediği için en kısa sürede halledilmesi gerekir. Bıyık tüyleri ağırlıklı olarak hormonal ve genetik sebeplerden dolayı daha az veya çok çıkar.

Bu tüylerden kurtulmak için kuaförlerde zaman ve para harcamaya gerek kalmadan evinizde uygulayacağınız yöntemlerle çözüm bulabilirsiniz.

İşte evde doğal yöntemlerle bıyık alma yolları;

1-Şeker

Geçmişten günümüze en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntemle daha az acı ile kısa sürede istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz.

Çeyrek bardak suyu tencerede ısıtıp içerisine 2 bardak şeker ve yarım limonun suyunu koyun. Kaynamaya başlayınca altını kısın. 5 dakika boyunca kaynatıp ocaktan alın. Karışımı soğumaya bırakıp, tüylerinizin olduğu bölgeye bebek pudrası veya mısır nişastasını uygulayın. Daha sonra macun kıvamına gelen karışımı sürüp, bez parçası yardımıyla tüylerinizin çıkış yönünün tersine doğru çekin.

2- Mercimek

Mercimeğin birçok faydası vardır. Cildinizdeki ölü derilerin temizlenmesine yardımcı olduğu gibi, aynı zamanda istenmeyen tüylerin de azalmasına etki eder.