Bıyık tüylerinden kurtulmanın en kolay yolları

Bıyık bölgesinde çıkan tüyler de yüz güzelliği ve estetik açıdan hoş görünmediği için en kısa sürede halledilmesi gerekir. Bıyık tüyleri ağırlıklı olarak hormonal ve genetik sebeplerden dolayı daha az veya çok çıkar.
Bu tüylerden kurtulmak için kuaförlerde zaman ve para harcamaya gerek kalmadan evinizde uygulayacağınız yöntemlerle çözüm bulabilirsiniz.
İşte evde doğal yöntemlerle bıyık alma yolları;
1-Şeker
Geçmişten günümüze en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntemle daha az acı ile kısa sürede istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz.
Çeyrek bardak suyu tencerede ısıtıp içerisine 2 bardak şeker ve yarım limonun suyunu koyun. Kaynamaya başlayınca altını kısın. 5 dakika boyunca kaynatıp ocaktan alın. Karışımı soğumaya bırakıp, tüylerinizin olduğu bölgeye bebek pudrası veya mısır nişastasını uygulayın. Daha sonra macun kıvamına gelen karışımı sürüp, bez parçası yardımıyla tüylerinizin çıkış yönünün tersine doğru çekin.
2- Mercimek
Mercimeğin birçok faydası vardır. Cildinizdeki ölü derilerin temizlenmesine yardımcı olduğu gibi, aynı zamanda istenmeyen tüylerin de azalmasına etki eder.
Bir avuç mercimeği öğütüp, macun kıvamına gelene kadar bal ile karıştırın. Macunu bıyıklarınızın üstüne sürüp biraz bekletin. Bu yöntemi haftada 1 kere uygulayın.
3- Papaya
Papaya da istenmeyen tüyler üzerinde etkilidir. Hem tüylerin yok olmasını hem de renginin açılmasını sağlar. Bir yemek kaşığı papaya meyvesini öğütün. İçine yarım tatlı kaşığı zerdeçal tozu koyarak karıştırın. Bu karışımı parmaklarınız ile bıyıklara sürün. 15 dakika bekletip durulayın. Haftada iki kere uygulayabilirsiniz.
4-Nane yağı ve çayı
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu sadece yüzde çıkan tüyleri azaltmak için nane çayı tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Nane çayı vücutta androjen hormonu üretimini azaltıp, bunun sonucunda oluşan yüzde oluşan tüylenmelerin azalmasına yardımcı olur.
Nane çayı Bir tatlı kaşığı kuru naneyi bardağa koyun. Daha sonra üzerine kaynar su ekleyin. Üzerini kapatıp, 10 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Naneyi süzerek içine 1 çay kaşığı bal ekleyin. Bu çayı her gün 2 bardak içebilirsiniz.
5- Portakal ve limon kabuğu
Limon ve portakal kabukları içinde bulunan C vitamini, yüzünüzdeki istenmeyen tüyleri doğal bir şekilde sarartır. Bir çay kaşığı limon ve 1 portakal kabuğu, badem ve yulaf ezmesini karıştırın. İçine bir çay kaşığı zeytinyağı ilave edin. Karışımın hamur olabilmesi için yeterli miktarda gül suyu ilave edin. Yüzünüze bu karışımı sürdükten 5 dakika sonra yüzünüzü ovmaya başlayın ve bu ovma 15-20 dakika kadar sürsün. Ardından yüzünüzü durulayın. Bu uygulamayı haftada 2-3 kez yapabilirsiniz.
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