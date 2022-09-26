Kişinin yüz biyometresinin tespit edildiği fotoğraflara biyometrik fotoğraf adı verilmektedir. Biyometrik fotoğraflar yeni tip kartlarda kullanılan yüksek kaliteli, belirli ölçülere ve özelliklere sahip ve makinede okunabilen fotoğraflardır. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından standartları belirlenmiştir. Yüz biyometresinin doğru ölçülebilmesi ve tespit edilebilmesi için mimik yapılmaması ve gülümsenmemesi gerekir. Biyometrik fotoğraflar 50 mm X 60 mm ebadında olmalıdır. Ayrıca bu fotoğrafların arka fonu beyaz ve desensiz olmalıdır.

Biyometrik fotoğraf en az kaç tane çekilir?

Biyometrik fotoğraflar vize, pasaport, sürücü belgesi gibi belgelerde kullanılır. Bu belgelerde kullanılacak olan fotoğrafın kişinin en son hâlini göstermelidir. Biyometrik fotoğrafların son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Biyometrik fotoğrafları tüm fotoğrafçılarda çektirmek mümkündür. Biyometrik fotoğraf en az 4, 8, 12, 16 tane çektirilir. Başvuruda bulunacağınız kurum, kuruluş ve resmî belgeye göre biyometrik fotoğraf sayısı değişiklik gösterir. Örneğin ehliyet için 2 tane biyometrik fotoğraf kullanılırken kimlik kartı için 1 tane fotoğraf yeterlidir.

Biyometrik fotoğraf ücretleri nedir?

Biyometrik fotoğrafların ücretleri her yıl değişir. Biyometrik fotoğraf ücretleri Ankara Ticaret Odası tarafından belirlenir. Biyometrik fotoğrafın ücreti istenilen fotoğraf adetine göre değişiklik göstermektedir. 2022 yılı biyometrik fotoğraf ücretleri şu şekilde:

4 adet biyometrik fotoğraf 46 TL

8 adet biyometrik fotoğraf 52 TL

12 adet biyometrik fotoğraf 68 TL

16 adet biyometrik fotoğraf 74 TL



