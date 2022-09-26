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Biyometrik fotoğraf ne kadar sürede çıkar? Biyometrik fotoğraf hemen çıkar mı?

26.09.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biyometrik fotoğraflar kişinin yüz biyometresinin ölçüldüğü, belirli ölçülere sahip ve yüksek kaliteli fotoğraflardır. Biyometrik fotoğrafların, ICAO tarafından düzenlenen standartlara uygundun olması gerekir. Belirli resmî belge ve kurum, kuruluş başvuruları yapabilmesi için biyometrik fotoğraflara sahip olması zorunlu hâle getirilmiştir. Peki, biyometrik fotoğraf hemen çıkar mı?

Biyometrik fotoğraf ne kadar sürede çıkar? Biyometrik fotoğraf hemen çıkar mı?

Biyometrik fotoğraflar pasaport, vize, ehliyet ve sürücü belgeleri gibi resmî belgeler için kullanılmaktadır. Gerekli belgeler için biyometrik fotoğrafların son 6 ay içerisinde çekilmiş olması zorunludur. Son 6 ayda çekilmemiş ve bazı özellikleri karşılamayan biyometrik fotoğraflar reddedilir.

Normal vesikalık fotoğraflardan farklı olan biyometrik fotoğraflar belirli özelliklere sahiptir. Yüz, fotoğrafı tam ortalamalı ve belirli ebatlarda konumlanması gerekir. Biyometrik fotoğrafları hemen hemen her fotoğrafçıda çektirmek mümkündür. Peki fotoğrafçıda çektirdiğiniz biyometrik fotoğraf be kadar sürede çıkar, hemen çıkar mı?

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Biyometrik fotoğraf ne kadar sürede çıkar?

Fotoğrafın çıkış süresini fotoğrafçının yoğunluğu belirlemektedir. Bu sebeple kesin bir süre verilmemektedir. Fotoğrafın çekildiği andan itibaren yine yaklaşık 15 dakika ve üzeri bir zamanda teslim alınabilir. Biyometrik fotoğrafların teslimi 15 dakika ile 4 saat arasında değişmektedir.

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Biyometrik fotoğraf özellikleri

Biyometrik fotoğraf çektirirken hem kişinin hem de fotoğrafçının uyması gereken bazı standartlar vardır. Biyometrik fotoğrafların özellikleri genel hatlarıyla şu şekilededir:

  • Yüz fotoğrafta tam ortalanmış şekilde olmalıdır.
  • Fotoğraf 50 mm X 60 mm ebadında olmalıdır.
  • Fotoğrafın kalitesi en az 600 dpi olmalıdır.
  • Yüz, fotoğrafta tam ortalanmış şekilde olmalıdır.
  • Arka fon beyaz ve desensiz olmalıdır.
  • Arka fonda gölge olmamalıdır.
  • Fotoğrafta leke ve bükülme olmamalıdır.
  • Fotoğraftaki konstrat olması gerektiği gibi ayarlanmalıdır.
  • Renkler nötr olmalıdır.
  • Fotoğrafta kırmızı-göz olmamalıdır.
  • Kişinin saç bitiminden çeneye kadar olan mesafesi 3,2 cm ile 3,6 cm aralığında olmalıdır.
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