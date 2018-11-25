Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz Batı hayranı değiliz. Ben kendi ülkemizin değerlerinin, eğer sahip çıkılırsa Batı'nın değerlerinden üstün olduğuna inanıyorum. Ahlaki değerler için özellikle bunu söylüyorum." dedi.

Karamollaoğlu, kentteki bir otelde düzenlenen "Basın Buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde Türkiye'de önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Karamollaoğlu, "Böyle bir değişiklikten sonra yapılacak mahalli seçimler önem arz ediyor." diye konuştu.

Karamollaoğlu, bu dönemde belediyelerin daha fazla önem taşıdığını anlatarak, "Farklı bir dönemdeyiz, farklı şartlardayız. Uluslararası sahada Türkiye'nin itibarı giderek zayıflıyor." iddiasında bulundu.

AB ile ilişkilerden bahseden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Biz Batı hayranı değiliz. Ben kendi ülkemizin değerlerinin, eğer sahip çıkılırsa Batı'nın değerlerinden üstün olduğuna inanıyorum. Ahlaki değerler için özellikle bunu söylüyorum. Ancak o değerler kaybolduğu zaman toplumda bir kimlik krizi rahatlıkla yaşanabiliyor. Buna da ne yazık ki şahit oluyoruz."