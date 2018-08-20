MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Milli bekamıza saldırı ekonomi üzerinden yürütülürken, ne vatandan ne milletten ne bayraktan ne devletten ne mukaddesattan ne mukadderattan ne de bin yıllık kardeşlik hukukundan taviz veririz. Ant olsun, biz bir olursak zalimler zafer naraları atamayacaktır." ifadesini kullandı.

Usta, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, teröre ve ekonomik ataklara karşı amansız mücadele verilen bu dönemde daha çok birlik, daha çok beraberlik ruhu içinde hareket edilmesi, tüm dünyaya Türklük şuurunun gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Ülke olarak bir olunduğunda zalimlerin zafere ulaşamayacağını belirten Usta, "Milli bekamıza saldırı ekonomi üzerinden yürütülürken, ne vatandan ne milletten ne bayraktan ne devletten ne mukaddesattan ne mukadderattan ne de bin yıllık kardeşlik hukukundan taviz veririz. Ant olsun, biz bir olursak zalimler zafer naraları atamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Usta, şunları kaydetti: