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"Biz bir olursak zalimler zafer naraları atamayacaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 12:42 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: - "Milli bekamıza saldırı ekonomi üzerinden yürütülürken, ne vatandan ne milletten ne bayraktan ne devletten ne mukaddesattan ne mukadderattan ne de bin yıllık kardeşlik hukukundan taviz veririz. Ant olsun, biz bir olursak zalimler zafer naraları atamayacaktır"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Milli bekamıza saldırı ekonomi üzerinden yürütülürken, ne vatandan ne milletten ne bayraktan ne devletten ne mukaddesattan ne mukadderattan ne de bin yıllık kardeşlik hukukundan taviz veririz. Ant olsun, biz bir olursak zalimler zafer naraları atamayacaktır." ifadesini kullandı.

Usta, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, teröre ve ekonomik ataklara karşı amansız mücadele verilen bu dönemde daha çok birlik, daha çok beraberlik ruhu içinde hareket edilmesi, tüm dünyaya Türklük şuurunun gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Ülke olarak bir olunduğunda zalimlerin zafere ulaşamayacağını belirten Usta, "Milli bekamıza saldırı ekonomi üzerinden yürütülürken, ne vatandan ne milletten ne bayraktan ne devletten ne mukaddesattan ne mukadderattan ne de bin yıllık kardeşlik hukukundan taviz veririz. Ant olsun, biz bir olursak zalimler zafer naraları atamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Usta, şunları kaydetti:

"Bayramlar 'kucaklaşma, kavuşma, anlaşma ve paylaşma' demektir. Paylaşmanın, gönül almanın ve yardımlaşmanın en üst seviyeye çıktığı bu günler dargınlıkların bitirilmesi, kırgınlıkların giderilmesi, küslük ve kavgaların sonlandırılması, hoşgörülü, anlayışlı olmayı ve bağışlamayı gerektirir. Yakın coğrafyamızda kan akarken, zulüm kol gezerken, yoksulluk en ağır şekilde hükmünü sürerken Kurban Bayramı'nın gönülleri yumuşatması, insanlığa vicdanı ve merhameti hatırlatması en büyük arzumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, vatanın selameti için canını vermiş şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarak tüm vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hac farizası için kutsal topraklarda bulunan tüm kardeşlerimizin ibadetlerinin Cenab-ı Allah nezdinde kabul ve makbul olmasını temenni ediyorum."

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Erhan usta kurban bayramı MHP Grup Başkanvekili

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