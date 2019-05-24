İZMİR (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bazı kişilerin Suriyeli göçmenlerden rahatsız olduğunu söyleyerek, "Biz karnımızı doyuramıyoruz ama başkasının açlığını da 'Ne yapalım o da aç kalsın' diye bir kenara itemeyiz. Biz farklıyız, farklılığımızı da göstermek zorundayız." dedi. Karamollaoğlu, Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı tarafından Konak Hasan Sağlam Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, fakir fukaranın, karnını doyuramayanların halini anlamak için ramazan ayında insanların nimetlerden kendi rızasıyla belli bir süre uzak kaldığını belirtti. Türkiye'deki işsiz sayısının yükseldiğini rakamların ortaya koyduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Aç olanın derdini tam olarak biliyoruz desek doğru olmaz. İnsanın aç kalmadan onların halini anlaması mümkün değil. Bu şekilde yaşayan yüz binler değil, milyonlarca insan var. Onların evine gitsek misafir olsak yine seferber olur, kendi yemediklerini bize yedirebilmek için büyük çaba içine düşerler." dedi.

"Bizim insanımız bonkör, fedakar ama ne yazık ki sıkıntı çekiyor." diye konuşan Karamollaoğlu, şunları kaydetti: "Sadece memleketimizde değil, İslam alemine baktığımızda çok daha korkunç hadiseler yaşanıyor. İşte Suriye... Bazı kişiler Suriyeli göçmenlerden rahatsız. Biz karnımızı doyuramıyoruz ama başkasının açlığını da 'Ne yapalım o da aç kalsın' diye bir kenara itemeyiz. Biz farklıyız, farklılığımızı da göstermek zorundayız. Türkiye'ye sığınanlar belki hayat yönünden emniyette oluyorlar ama geri kalanlar açlık, susuzluk, öldürülme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Büyük kısmı yakın akrabalarını kaybetmiş yüz binlerce insan var." - İslam aleminde yaşananlar Karamollaoğlu, Yemen'in her gün bombalandığını, Libya'da sıkıntıların yaşandığını, Bangladeş'i terk etmiş insanların ülkesine geri dönmeye korktuğunu dile getirdi. Müslümanların birbirini katlettiğini söyleyen Karamollaoğlu, "Bunu kabullenmek mümkün değil. İslam alemi bu haldeyken bunların derdini dile getirmeyenlere hayret ediyorum." dedi.