"(Biz kraliçeyiz) diyenler ortamı yozlaştırdı"

İSTANBUL (AA) - Pop müzik şarkıcısı Burcu Güneş, Türk pop müziğinin ciddi bir düşüş yaşadığına değinerek, "Özellikle de son 15 yıldır çıkan ve 'Biz kraliçeyiz' diyen insanların bu işi aslında çok fazla basite indirgediğini ve ortamı da çok fazla yozlaştırdığını düşünüyorum. Maalesef yeni nesil, bu insanları şarkıcı veya örnek alınacak insan olarak görüp takip etmek zorunda kaldı." dedi.

Burcu Güneş, Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilen "Nevmekan'da Akustik Muhabbet" etkinliğinde sevenleriyle buluştu.

Sanatçının Banu Karakuş moderatörlüğünde sohbet edip şarkı söylediği etkinlik, Nevmekan Sahil'in bahçesinde gerçekleştirildi.

Türk pop müziğinin ciddi bir düşüş yaşadığına değinen Güneş, "Özellikle de son 15 yıldır çıkan ve 'Biz kraliçeyiz' diyen insanların bu işi aslında çok fazla basite indirgediğini ve ortamı da çok fazla yozlaştırdığını düşünüyorum. Maalesef yeni nesil, bu insanları şarkıcı veya örnek alınacak insan olarak görüp takip etmek zorunda kaldı." diye konuştu.