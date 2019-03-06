HABER

"Biz sizin belediyecilik karnenizi de biliyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 18:40 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Onlar 'Martın sonu bahar' diyorlar. Bu ülke, bu şehir, bu ilçeler CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki bu dönem görsün"

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP'li adayların "Martın sonu bahar" sloganını kullandığını belirterek, "Bu ülke, bu şehir, bu ilçeler CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki bu dönem görsün." dedi.

Kemalpaşa ilçesi Kirazlı Caddesi'nde kurulan platformda vatandaşa seslenen Bakan Kurum, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin, ülkenin gelişmesini hazmedemeyenlerin bulunduğunu, kara tablolar, mutsuzluk ve piyasalarda panik havası oluşturulmak istendiğini belirtti.

Milletin her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığını dile getiren Kurum, "Ülkenize her zaman sahip çıkıyorsunuz. Bir kez daha gösterdiniz. Sizler bize inandığınız sürece bizler yol yürümeye devam edeceğiz. Ülkemizde tüm meydanlarımız milletin sevgisiyle dolup taşıyor. İşte Kemalpaşa gelsinler, görsünler." dedi.

- "Cumhur İttifakı ülke sevdasıyla kuruldu"

Bakan Kurum, Cumhur İttifakı'nın kapalı kapılar ardında değil, ülke sevdasıyla kurulduğunu, karşılıklı saygıya dayandığını, devletin, milletin bekasını amaçladığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Onlar 'Martın sonu bahar' diyorlar. Bu ülke, bu şehir, bu ilçeler CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki bu dönem görsün... Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Biz sizin belediyecilik karnenizi de biliyoruz, sıfır. Sizin döneminiz çöp, çamur, çukur dönemi olarak tarihe geçti. İnşallah önce millet memleket diyen Cumhur İttifakı kazanacak."

İzmir'in CHP döneminde hak ettiği değeri görmediğini dile getiren Murat Kurum, Cumhur İttifakı adaylarının 31 Mart seçimlerini kazanarak, milletin hizmetkarı olacağını dile getirdi.

Bakan Murat Kurum, İzmir'de kentsel dönüşüm, atık su, düzenli depolama sorunlarını çözeceklerini, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracaklarını ifade etti.

Murat Kurum, sahnedeyken bir vatandaşın "Erzurum'a hızlı tren ne zaman gelecek?" sorusunu da gülümseyerek "Amca Kemalpaşa'dayız, Kemalpaşa'ya getirelim, Erzurum'a da getiririz." yanıtını verdi.

- "10 katını yapmadıysak adaylıktan çekileceğim"

Cumhur İttifakı'nın Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu da görev yaptığı 5 yılda ilçedeki mahallelerin her noktasına hizmet götürdüğünü, düğün salonları, bilgi evleri yaptıklarını, her mahalleye eser bıraktıklarını kaydetti.

CHP'nin belediye başkan adayı Rıdvan Karakayalı'nın da kendisinden önce 5 yıl belediye başkanlığı yaptığını dile getiren Uğurlu, "Karakayalı'ya meydan okuyorum. 5 yılda yaptıklarını alıp getirsin, biz de getirelim, 10 katını yapmadıysak adaylıktan çekileceğimi ifade ediyorum. Hodri meydan, yüreği yetiyorsa gelsin. Bu milletin karşısına eserlerinle çıkacaksın, yerine getirmediğimiz bir tek sözümüz kalmadı, sözünü vermediğimiz yüzlerce hizmet de yaptık." dedi.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Mevlüt Uysal: Büyükçekmece’nin ulaşımında hizmet eksikliği varMevlüt Uysal: Büyükçekmece’nin ulaşımında hizmet eksikliği var
Bakan Gül: Yargı reformu belgemizi kamuoyu ile paylaşacağızBakan Gül: Yargı reformu belgemizi kamuoyu ile paylaşacağız
Anahtar Kelimeler:
ak parti Çevre ve Şehircilik Bakanı Kemalpaşa Murat Kurum

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.