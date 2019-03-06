"Biz sizin belediyecilik karnenizi de biliyoruz"

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP'li adayların "Martın sonu bahar" sloganını kullandığını belirterek, "Bu ülke, bu şehir, bu ilçeler CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki bu dönem görsün." dedi.

Kemalpaşa ilçesi Kirazlı Caddesi'nde kurulan platformda vatandaşa seslenen Bakan Kurum, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin, ülkenin gelişmesini hazmedemeyenlerin bulunduğunu, kara tablolar, mutsuzluk ve piyasalarda panik havası oluşturulmak istendiğini belirtti.

Milletin her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığını dile getiren Kurum, "Ülkenize her zaman sahip çıkıyorsunuz. Bir kez daha gösterdiniz. Sizler bize inandığınız sürece bizler yol yürümeye devam edeceğiz. Ülkemizde tüm meydanlarımız milletin sevgisiyle dolup taşıyor. İşte Kemalpaşa gelsinler, görsünler." dedi.

- "Cumhur İttifakı ülke sevdasıyla kuruldu"

Bakan Kurum, Cumhur İttifakı'nın kapalı kapılar ardında değil, ülke sevdasıyla kurulduğunu, karşılıklı saygıya dayandığını, devletin, milletin bekasını amaçladığını kaydederek, şöyle konuştu: