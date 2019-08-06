HABER

"Bize Müsaade" 30 Ağustos'ta vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 13:02 | Son Güncelleme

"Bize Müsaade" 30 Ağustos'ta vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Yönetmen koltuğunda Giray Altınok'un oturduğu "Bize Müsaade", 30 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Çekimleri Validebağ Adile Sultan Kasrı, Büyük Ada ve Ümraniye Nakkaş Platoları'nda yapılan film, yönetmen, oyuncu ve senarist olan 3 yakın arkadaşın hikayesini konu alıyor.

Filmin senaryosunu ve yönetmenliğini üstlenen Giray Altınok, aynı zamanda Fırat Albayram ve Sami Aksu ile başrolü paylaşıyor.

Görüntü yönetmenliğini Mehmet Başaran'ın üstlendiği, müzikleri Uğur Ateş'e ait olan filmde ayrıca Ali Düşenkalkar, Ferit Aktuğ, Ferdi Sancar, Ferit Al, Deniz Karaoğlu, Elit Andaç ve Gizem Ünsal gibi isimler rol alıyor.

Çekimleri uzun ön hazırlık döneminin ardından 4 haftada tamamlanan filmin yapımcılığını Hann üstlenirken, dağıtımını CGV Mars yapıyor.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Biri yönetmen, biri oyuncu ve biri senarist olan üç arkadaşın yolu, Büyükada'da bir akıl hastanesine düşer. Bu hastanede görmemeleri gereken bir olaya şahit olunca, başhekim tarafından hastaneye hapsedilen 3 arkadaşın özgürlüklerine kavuşabilmeleri için kusursuz bir plana ihtiyaçları vardır."

PARTNERÇırılçıplak pozuyla olay yaratmıştı! Suudi Prens'le aşk mı yaşıyor?Çırılçıplak pozuyla olay yaratmıştı! Suudi Prens'le aşk mı yaşıyor?
Dağda buldukları hasta dağ keçisini sırtlarında taşıyarak köye getirdilerDağda buldukları hasta dağ keçisini sırtlarında taşıyarak köye getirdiler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, en yaşlı hacı adayı ile bir aradaDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, en yaşlı hacı adayı ile bir arada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akıl hastanesi Bize Müsaade film Giray Altınok sinema

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT'ten yakın koruma eğitimi

MİT'ten yakın koruma eğitimi

On Numara sonuçları 5 Ağustos: Büyük ikramiye 4’e bölündü

On numara'da 4 talihli!

Sanıldığından çok daha eskiymiş! Tarihi değiştiren 5 bin yıllık 'yayık' keşfi

Sanıldığından çok daha eskiymiş! Tarihi değiştiren keşif

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

Eşinin cansız bedenini arabada gezdiren koca hakkında iddianame tamamlandı

Eşini öldürüp arabada dolaştırmıştı! İddianamede çarpıcı detay

Iraklı iş insanını kadınla tuzağa düşürüp çıplak fotoğraflarını çektiler

Iraklı iş insanına kadınlı tuzak! Çıplak fotoğraflarını çektiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.