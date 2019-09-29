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"Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 18:07 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın: - "Bugün en öncelikli çözülmesi gereken problemimiz kutuplaşma problemidir. Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, "Bugün en öncelikli çözülmesi gereken problemimiz kutuplaşma problemidir. Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var." dedi.

Aydın, partisinin Gümüşhane İl Başkanlığınca düzenlenen Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve insanlığın her zamankinden daha fazla Saadet Partisi iktidarına ihtiyacının olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çok kritik süreçlerden geçtiğini belirten Aydın, "Suriye, Mısır, Irak, Lübnan'a baktığımız zaman bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacının birlik, beraberlik ve kucaklaşma olduğunu görüyoruz. İnancı, partisi, görüşü, tarafı, yaşam tarzı ne olursa olsun farklı olan bütün kesimlerin bir arada olmasının, bir arada yaşamasının ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

- "Her partiyle görüşebilir, herkesle kucaklaşabiliriz"

Aydın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun parti liderlerini ziyaret ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesele bizim meselemiz, bu toprakların meselesi. Toprak ayağımızın altından kayıyor. Endişelerimizi, kaygılarımızı icraat makamındaki insana doğrudan genel başkanımız aktardı. Bugün en öncelikli çözülmesi gereken problemimiz kutuplaşma problemidir. Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Eğer bir beka probleminden bahsediliyorsa ki beka sorunu var, Türkiye kuşatılıyor. Böyle bir tehdit varsa, bu tehdidi bertaraf edecek olan en önemli unsur Türkiye'nin kucaklaşmasıdır. Bunu başarabilecek yegane parti Saadet Partisi'dir. Çünkü bütün farklı kesimlerle bir araya gelebilecek yegane parti biz kaldık. Biz her partiyle görüşebilir, herkesle kucaklaşabiliriz."

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gümüşhane Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın

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