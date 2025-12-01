KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Black Friday’de her 4 kişiden 1’i bu tuzağa düştü! İndirim çılgınlığı mı, pişmanlık mı?

Black Friday döneminde, uzmanlar alışveriş çılgınlığına kapılmanın pişmanlığa yol açabileceği konusunda uyardı. Yeni araştırmalar, dört kişiden birinin anlık kararlarla yaptığı alışverişten sonra pişmanlık duyduğunu ortaya koydu. Özellikle giyim, elektronik ve cilt bakım ürünlerinde impulsif alışveriş yapanlar, indirim heyecanı geçtikten sonra pişmanlık yaşadı. Detaylar haberimizde...

Black Friday’de her 4 kişiden 1’i bu tuzağa düştü! İndirim çılgınlığı mı, pişmanlık mı?
Sedef Karatay

Black Friday alışverişinde yapılan bir hata, dört kişiden birinin pişmanlık yaşamasına neden oldu. Yeni araştırmalar, alışveriş çılgınlığına kapılanların neredeyse %40’ının sonrasında pişmanlık duyduğunu ortaya koydu.

Black Friday’de her 4 kişiden 1’i bu tuzağa düştü! İndirim çılgınlığı mı, pişmanlık mı? 1

ANİ KARARLAR, PİŞMANLIĞA YOL AÇTI

2.000 yetişkin üzerinde yapılan ankete göre, katılımcıların %44’ü giyim, mutfak gereçleri ve cilt bakım ürünleri gibi ürünlerde anlık kararlarla alışveriş yaptıklarını ve sonrasında pişman olduklarını belirtti. Şaşırtıcı bir şekilde, katılımcıların %27’si hiç kullanmadıkları ürünleri aldıklarını itiraf etti.

Genç nesil, özellikle Z Kuşağı, ani satın alma kararlarına daha yatkın. Z Kuşağı’nın %60’ı geçmişteki Black Friday alışverişleri için pişmanlık yaşadığını söylerken, Baby Boomer kuşağında bu oran sadece %21 olarak kaydedildi.

PLANLI ALIŞVERİŞ ÖNE ÇIKTI

Bu yıl katılımcıların yarısı, alışverişlerini önceden planlayarak ani kararlar vermekten kaçınmayı düşündüklerini söyledi. Ankete katılanların %29’u Black Friday fırsatlarını yılbaşı hediyesi almak için kullanmayı planlarken, %26’sı ise indirimli elektronik ürünleri takip etti.

Black Friday’de her 4 kişiden 1’i bu tuzağa düştü! İndirim çılgınlığı mı, pişmanlık mı? 2

UZMANLAR UYARDI

Tüketici davranışları uzmanı Dr. Amna Khan, alışveriş sırasında bilinçli karar almanın önemine dikkat çekti.

Dr. Khan şunları söyledi: "Tüketicilerin Black Friday algısı, impulsif satın alma davranışlarını etkiliyor. İnsanlar indirim yaptıklarını düşündüklerinde mutluluk ve heyecan hissediyor, dopamin salgılıyor ve 'fırsatı kaçırma' korkusuyla anında satın alma eğilimi gösteriyorlar. Ancak aşırı harcama yaptıklarında bu duygular pişmanlığa dönüşebilir."

Uzman, özellikle yılbaşı hediyelerinin bilinçli şekilde alınmasının hem duygusal hem de psikolojik açıdan faydalı olduğunu ekledi.

Black Friday’de her 4 kişiden 1’i bu tuzağa düştü! İndirim çılgınlığı mı, pişmanlık mı? 3

EN ÇOK HANGİ ÜRÜNLER HEDEFTEYDİ?

Ankete göre, tüketiciler elektronik ürünlerde (%42) ve giyimde (%38) derin indirimler bekledi. Mobil telefon ve tarifelerde ise neredeyse dört kişiden biri (%22) ekstra fırsat arayışına girdi.

Genel olarak, katılımcıların %67’si yeni bir tarifede en önemli kriterin maliyet olduğunu belirtirken, %41’i konuşma ve internet paketlerinin miktarını öncelikli görüyor. Her beş kişiden biri ise sabit fiyatı en önemli kriter olarak değerlendirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzman isim uyardı: Yaygın görülen tehlikeye dikkat!Uzman isim uyardı: Yaygın görülen tehlikeye dikkat!
01 Aralık Pazartesi: Burçları neler bekliyor?01 Aralık Pazartesi: Burçları neler bekliyor?

Anahtar Kelimeler:
etkin pişmanlik alışveriş black friday
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.