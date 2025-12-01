Black Friday’de her 4 kişiden 1’i bu tuzağa düştü! İndirim çılgınlığı mı, pişmanlık mı?

Black Friday alışverişinde yapılan bir hata, dört kişiden birinin pişmanlık yaşamasına neden oldu. Yeni araştırmalar, alışveriş çılgınlığına kapılanların neredeyse %40’ının sonrasında pişmanlık duyduğunu ortaya koydu.

ANİ KARARLAR, PİŞMANLIĞA YOL AÇTI

2.000 yetişkin üzerinde yapılan ankete göre, katılımcıların %44’ü giyim, mutfak gereçleri ve cilt bakım ürünleri gibi ürünlerde anlık kararlarla alışveriş yaptıklarını ve sonrasında pişman olduklarını belirtti. Şaşırtıcı bir şekilde, katılımcıların %27’si hiç kullanmadıkları ürünleri aldıklarını itiraf etti.

Genç nesil, özellikle Z Kuşağı, ani satın alma kararlarına daha yatkın. Z Kuşağı’nın %60’ı geçmişteki Black Friday alışverişleri için pişmanlık yaşadığını söylerken, Baby Boomer kuşağında bu oran sadece %21 olarak kaydedildi.

PLANLI ALIŞVERİŞ ÖNE ÇIKTI

Bu yıl katılımcıların yarısı, alışverişlerini önceden planlayarak ani kararlar vermekten kaçınmayı düşündüklerini söyledi. Ankete katılanların %29’u Black Friday fırsatlarını yılbaşı hediyesi almak için kullanmayı planlarken, %26’sı ise indirimli elektronik ürünleri takip etti.

UZMANLAR UYARDI

Tüketici davranışları uzmanı Dr. Amna Khan, alışveriş sırasında bilinçli karar almanın önemine dikkat çekti.

Dr. Khan şunları söyledi: "Tüketicilerin Black Friday algısı, impulsif satın alma davranışlarını etkiliyor. İnsanlar indirim yaptıklarını düşündüklerinde mutluluk ve heyecan hissediyor, dopamin salgılıyor ve 'fırsatı kaçırma' korkusuyla anında satın alma eğilimi gösteriyorlar. Ancak aşırı harcama yaptıklarında bu duygular pişmanlığa dönüşebilir."

Uzman, özellikle yılbaşı hediyelerinin bilinçli şekilde alınmasının hem duygusal hem de psikolojik açıdan faydalı olduğunu ekledi.

EN ÇOK HANGİ ÜRÜNLER HEDEFTEYDİ?

Ankete göre, tüketiciler elektronik ürünlerde (%42) ve giyimde (%38) derin indirimler bekledi. Mobil telefon ve tarifelerde ise neredeyse dört kişiden biri (%22) ekstra fırsat arayışına girdi.

Genel olarak, katılımcıların %67’si yeni bir tarifede en önemli kriterin maliyet olduğunu belirtirken, %41’i konuşma ve internet paketlerinin miktarını öncelikli görüyor. Her beş kişiden biri ise sabit fiyatı en önemli kriter olarak değerlendirdi.