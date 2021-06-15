Black Shark FunCooler 2 Magnetic Version neler sunuyor?

Markanın en son ürünü, iPhone 12 serisi için özel olarak tasarlanmış FunCooler 2 soğutucu fanının yeni bir versiyonu. Black Shark FunCooler 2 Magnetic Version, iPhone 12 telefonlarının arkasındaki mıknatısa takılmak üzere tasarlanmış.

Apple, en yeni iPhone serisine, çevre birimlerinin ve aksesuarların manyetik olarak cihazın arkasına takılmasını sağlayan mıknatıslar ekledi. Apple’ın bu tasarımdan yararlanan çok sayıda aksesuarı var ve ayrıca üçüncü taraf üreticilerin de mıknatısları kullanan aksesuarları mevcut.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK SOĞUTUCU FANLARINDAN BİRİ

Black Shark, yeni soğutucu fanının 62 mm genişliğinde ve 22 mm kalınlığında olduğunu ve bunun onu dünyanın en küçük (harici) soğutucu fanlarından biri yaptığını söylüyor. Küçük form faktörü, oyun oynarken bir engel oluşturmadığı anlamına da geliyor. Soğutma fanında telefona güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan 15 adet Demir-Bor mıknatıs bulunmakta. 73 gramlık toplam ağırlık, kullanıcının bileklerindeki yükü de azaltıyor.

Üretici, bu ayrıntıların daha sonra açıklanacağını söylediğinden, Black Shark FunCooler 2 Magnetic Version henüz bir fiyat ve çıkış tarihi almadı. Diğer bölgelere geçmeden önce ürünün Çin’de satışa çıkması bekleniyor. Ürün hakkında söylentiler yayılmaya başladığına göre cihazın piyasaya sürülme tarihi de çok uzakta olmayacaktır. Cihazın çıkacağı ilk ülkelerin ardından ülkemize de gelmesi söz konusu olabilir.

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