Bloomberg: Türkiye'nin sosyal medya devleriyle çekişmesi reklam yasağı kaygılarına yol açıyor

Bloomberg'de yer alan bir analizde, Türkiye'nin, sosyal medya yasası ile getirilen yeni düzenlemeler nedeniyle dünyanın en büyük beş sosyal medya şirketiyle yaşadığı sorunların, bu platformlara reklam veren Türk şirketlerin satışlarını ve ihracatlarını olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Fırat Kozok imzalı haberde yer alan bilgilere göre Türkiye, ülkede temsilci bulundurmadıkları için Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ve TikTok'a 40'ar milyon TL ceza uyguladı.

Türkiye'de bu yıl yürürlüğe giren yeni sosyal medya yasası, bu şirketlere Türkiye temsilcisi bulundurma yükümlülüğü getiriyor.

Yeni düzenlemeleri eleştirenler ise muhalefetin bu yolla engellenmeye çalışıldığını ifade ediyor.

Sosyal medya şirketlerinin Ocak ayına kadar temsilci atamaması halinde hükümet, Türk şirketlerinin bu platformlara reklam vermesini yasaklayabilir.

Online reklamların yüzde 55'i sosyal medyada

Reklamcılar Derneği verilerine göre, Türkiye'deki şirketlerin, 2020'nin ilk yarısında online reklam için 3,5 milyar TL (450 milyon dolar) harcama yaptığı tahmin ediliyor. Bu harcama içinde sosyal medya platformlarına verilen reklamların payı yüzde 55. Hükümet bu harcamalardan yüzde 22,5 pay alıyor.