"Blues müziğin kralı" B.B. King'in gitarı açık arttırmada

"Blues müziğin kralı" olarak anılan Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve gitarist B.B. King'in gitarının açık arttırmayla satışa çıkarılacağı bildirildi.

Julien's Müzayede Evinden yapılan açıklamada, B.B. King'in hayatının son döneminde çaldığı, ona özel üretilen elektro gitarın 21 Eylül'de yapılacak açık arttırmada, sanatçının diğer eşyalarıyla birlikte satışa çıkarılacağı duyuruldu.

Baş kısmında sedef kakmalı bir taçla birlikte King'in adının yazılı olduğu gitarın 80 bin ila 100 bin dolar arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

Müzayedede ayrıca, ABD Başkanı George H.W. Bush tarafından 1990 yılında sanatçıya verilen Ulusal Sanat Madalyası, B.B. King'e ait mücevherler ve kıyafetler de yer alacak.

ABD'nin Mississippi eyaletinde 1925'de doğan ve asıl adı Riley B. King olan siyahi gitarist ve şarkıcı, 1940'lı yıllarda müzik kariyerine başladı. "Lucille", "Sweet Black Angel" ve "Rock Me Baby" gibi şarkılarıyla tanınan B.B. King, kendisinden sonraki Blues müzik yapan birçok müzisyene ilham kaynağı oldu

B.B. King 2015 yılında hayata veda etmişti.

Albümleri dünya genelinde milyonlarca satan ve 15 Grammy Ödülü kazanan B.B. King, 2011 yılında "Rolling Stone" dergisinin yaptığı tüm zamanların en büyük 100 gitaristi sıralamasında 6. sırada yer almıştı.

