Bluesky nedir? Bluesky’a nasıl girilir, Bluesky kimin?

Eski ismi Twitter, yeni adı ise X olarak geçen sosyal medya platformuna bir alternatif olarak, benzer imkânlar sunan Bluesky uygulaması ortaya çıkmıştır. X (Twitter) sosyal medya uygulamasına alternatif olarak tasarlanan bu uygulama ile kullanıcılar paylaşımlarını daha rahat bir şekilde yapabilme imkânına sahiptir. Günümüzde bu uygulamayı tercih eden milyonlarca kullanıcı vardır.

Bluesky nedir?

Eski adı Twitter, şimdiki adı ise X olarak karşımıza çıkan sosyal medya uygulaması yerine alternatif olarak tasarlanan uygulama, Bluesky olarak tabir edilmektedir. Bu uygulamanın en dikkat çeken özelliği merkeziyetsiz bir sosyal medya platformu olmasıdır. Bu noktada Bluesky kimin konusu akıllara gelebilir. Bu sosyal medya platformu Twitter platformunun kurucuları arasında yer alan ve yine bu platformun eski CEO’su olarak bilinen Jack Dorsey tarafından ortaya çıkarılmıştır. Merkeziyetsiz bir sosyal medya uygulaması olarak karşımıza çıkan Bluesky uygulaması, bu özelliği sayesinde kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmaktadır. Kullanıcılar paylaştıkları içerikleri yönetme özgürlüğünü ellerinde bulundurmakta ve kısıtlamalara takılmadan özgürce paylaşım yapabilmektedir.

Bluesky’a nasıl girilir?

Twitter bilindiği üzere 2022 senesinin Ekim ayında teknoloji girişimcisi olarak tanınan Elon Musk tarafından satın alınmış ve satın alma sonrası adı X olarak değiştirilmiş bir sosyal medya uygulamasıdır. İsim değişikliğinden sonra uygulama içerisinde de kullanıcılara bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kısıtlamalar karşısında bazı kullanıcılar alternatif platformlar aramaya başlamış, bu noktada kullanıcılara sunulan Bluesky isimli yeni bir uygulama dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Reklam işleri için kullanılmayan ve kişilerin verilerini izlemeyen bir platform olarak karşımıza çıkan Bluesky uygulamasına giriş yapabilmek için izlenmesi gereken adımlar ise genel olarak şöyledir:

Bu uygulamaya kayıt yapılabilmesi için öncesinde resmî web sitesinin ziyaret edilmesi gerekir.

Web sitesi dışında akıllı cep telefonları üzerinden mobil uygulaması da cihaza indirilebilir.

Web site üzerinden giriş yapan kullanıcılar yeni hesap oluşturma bölümünden gerekli alanları doldurduktan sonra uygulamaya giriş yapabilir.

Akıllı cep telefonları aracılığıyla cihazlarına bu uygulamayı yükleyen kullanıcılar da web site sisteminde olduğu gibi yeni hesap oluşturma butonuna tıklayarak ve gerekli bilgileri boş alanlara yazarak, uygulamaya dâhil olabilir.

Bluesky nasıl kullanılır?

Bluesky sosyal medya uygulaması merkeziyetsiz olma özelliği ile öne çıkan bir uygulamadır. Bu uygulama ilk çıktığında kullanıcılar sadece Bluesky davetiye kodu ile giriş yapma hakkına sahipti. Daha sonra davetiye aracılığıyla üye olma koşulu kalkmış ve uygulama herkesin erişim sağlayabileceği bir duruma gelmiştir.

Bluesky uygulaması, günümüzde X sosyal medya ağına rakip olarak tasarlanmış ve kısa sürece çok sayıda kullanıcıya sahip olmuş önemli bir uygulama türüdür. Arayüzü son derece kolay olan bu sosyal medya uygulamasında kullanıcılar en fazla 256 karakterden meydana gelen gönderiler oluşturma hakkına sahiptir. Ayrıca dosya, fotoğraf gibi içerikler de kolaylıkla paylaşılabilmektedir.





