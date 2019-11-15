BM, Bolivya'daki siyasi krize barışçıl çözüm için temsilci gönderecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bolivya'daki seçimler ve ardından Evo Morales'in devlet başkanlığı görevinden istifasıyla başlayan siyasi krize barışçıl çözüm bulma çabalarını desteklemek için bir temsilci gönderecek.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Bolivya'daki siyasi krize ilişkin değerlendirmede bulundu.

Genel Sekreter Guterres'in, Bolivya'daki gelişmelerden derin endişe duyduğunu, tüm taraflara şiddetten kaçınma ve maksimum itidal gösterme çağrısında bulunduğunu belirten Dujarric, ülkedeki siyasi krize barışçıl çözüm bulma çabalarını desteklemek için Bolivya'ya bir BM temsilcisinin gönderileceğini söyledi.

Dujarric, Bolivya'ya daha önce Kolombiya, Gürcistan, Afganistan, Burundi ve Guatemala'da özel temsilci olarak görev yapan Jean Arnault'ın gönderileceğini ifade etti.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.