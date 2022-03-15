HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM'de çekimser oy kullanmıştı! Gözler o açıklamaya çevrildi: "Ukrayna krizinde..."

BM'de çekimser oy kullanmıştı! Gözler o açıklamaya çevrildi: "Ukrayna krizinde..."

15.03.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 20'nci gününde devam ederken gözler Çin'den yapılan açıklamaya çevrildi. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin yönetiminin Ukrayna'daki krizde taraf olmadığını ifade etti. Bakan Yi ayrıca yaptırımlardan etkilenmek istemediklerini kaydetti.

BM'de çekimser oy kullanmıştı! Gözler o açıklamaya çevrildi: "Ukrayna krizinde..."

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Ukrayna'daki krizin tarafı olmadığını, Rusya'ya yönelik yaptırımlardan etkilenmek istemediğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares Bueno ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki mevcut duruma dair görüş alışverişinde bulundu.

UKRAYNA'DAKİ DURUMU DEĞERLENDİRDİ

İspanyol Bakan Bueno, görüşmede Ukrayna'daki durumun Avrupa'da barışı ve istikrarı tehdit ettiğini, ülkesinin savaşın en kısa zamanda diyalog ve diplomatik yollarla durdurulmasını umduğunu belirterek, Çin'in bu konuda olumlu rol oynamasını dilediğini ifade etti.

s1

Vang da Çin'in BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi bir ülke olarak başından bu yana barış görüşmelerini teşvik ettiğini, Rusya ve Ukrayna arasındaki dördüncü tur barış görüşmelerinin tüm taraflar için kabul edilebilir ilerlemeler sağlamasını umduğunu kaydetti.

Ukrayna'daki krizin, Avrupa'da yıllar içinde biriken güvenlik endişelerinin sonucu olduğuna işaret eden Vang, Çin'in Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması ve barış görüşmeleriyle savaşın bitirilmesini teşvik ederken aynı zamanda Avrupa ve Rusya'nın da eşit temelde diyalog ve müzakerelerle birbirinin güvenlik endişelerine makul çözümler bulmasını ve dengeli, etkin ve sürdürülebilir Avrupa güvenlik mimarisi oluşturmasını umduğunu vurguladı.

Çin'in sorunların yaptırımlarla çözülmesini hiçbir zaman desteklemediğini ve uluslararası hukukta karşılığı olmayan tek taraflı yaptırımlara daima karşı çıktığını, bu tür adımların uluslararası kuralların önemini azaltacağını kaydeden Vang, tüm ülke halklarının refahını olumsuz etkileyeceğine inandığını belirtti.

s2

"TARAF DEĞİLİZ"

Vang, "Çin, krizin doğrudan bir tarafı değildir ve daha fazla yaptırımdan etkilenmek istememektedir. Çin'in meşru haklarını ve çıkarlarını korumaya hakkı vardır." dedi.

Bakan Vang, İspanya'nın Avrupa'da bir istikrar unsuru olduğu ve krizin barışçıl şekilde çözülmesine katkı sağlayabileceğini ifade ederek sözlerini noktaladı.

ÇEKİMSER OY KULLANMIŞLARDI

Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısında çekimser oy kullanmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'nın kararını Lavrov iletti! AyrıldılarRusya'nın kararını Lavrov iletti! Ayrıldılar
Mezarlıkta define kazısında yakalandı! Kimliği şaşkına çevirdiMezarlıkta define kazısında yakalandı! Kimliği şaşkına çevirdi
Taksim'de polisle doktorlar arasında arbedeTaksim'de polisle doktorlar arasında arbede
Anahtar Kelimeler:
Çin Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Evlilik sözleşmesi detayı! "Bütçesinin üstüne çıkarak..."

Evlilik sözleşmesi detayı! "Bütçesinin üstüne çıkarak..."

Gündem yaratacak açıklama: İttifakın esprisi kalmadı

Gündem yaratacak açıklama: İttifakın esprisi kalmadı

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

Motorin fiyatına indirim geldi!

Motorin fiyatına indirim geldi!

Kılıçdaroğlu illeri tek tek saydı: Elektriği ücretsiz vereceğiz

Kılıçdaroğlu illeri tek tek saydı: Elektriği ücretsiz vereceğiz

Rusya: 'Bu savaşı durduruyoruz'

Rusya: 'Bu savaşı durduruyoruz'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.