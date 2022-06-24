HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması! 12 milyondan fazla kişi...

BM'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması! 12 milyondan fazla kişi...

24.06.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'daki savaşa ilişkin dikkat çeken bir açıklama paylaştı. BM'den yapılan açıklamada, Rusya ile savaşın yaşandığı Ukrayna'da, 12 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği bildirildi.

BM'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması! 12 milyondan fazla kişi...

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat’tan bu yana 12 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York genel merkezindeki günlük basın toplantısında, Ukrayna'daki son insani durum hakkında bilgi verdi.

1

12 MİLYONDAN FAZLA UKRAYNALI YERİNDEN EDİLDİ

Dujarric, “Bugün itibarıyla Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde dört ay doldu. BM Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad, savaşın 12 milyondan fazla Ukraynalıyı yerinden ettiğini ve buna kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.” dedi.

2

BM’nin, Ukrayna hükümetinin yanı sıra bölgede 300’den fazla sivil partner ile yakın olarak çalıştığını kaydeden Dujarric, şu ana kadar temel konularda destek için 9 milyon kişiye ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, “Ukrayna'nın doğu bölgelerinde acil yardıma ihtiyacı olan sivillere insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulunmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İran'da kızlı-erkekli etkinliğe gözaltı! Başörtüsü olmayanlar...İran'da kızlı-erkekli etkinliğe gözaltı! Başörtüsü olmayanlar...
Bakan Bozdağ'dan adaylık açıklaması!Bakan Bozdağ'dan adaylık açıklaması!
Eşi ve çocuğunu öldürüp intihar etti! Çarpıcı detay: Gerçeği canlı yayında öğrenmişEşi ve çocuğunu öldürüp intihar etti! Çarpıcı detay: Gerçeği canlı yayında öğrenmiş
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BDDK'dan yeni adım! Dolarda sert hareket...

BDDK'dan yeni adım! Dolarda sert hareket...

Vedat Bilgin'den flaş zam açıklaması! Oran ve tarih verdi

Vedat Bilgin'den flaş zam açıklaması! Oran ve tarih verdi

Kadın doktora tuzak kurup tecavüz etmişti!

Kadın doktora tuzak kurup tecavüz etmişti!

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın etti

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın etti

48 bin dolarlık kiraz taşıyordu! Devrildi...

48 bin dolarlık kiraz taşıyordu! Devrildi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam çıkışı

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en büyüğü! Çıplak gözle bile görülebiliyor

Dünyanın en büyüğü! Çıplak gözle bile görülebiliyor

Sabırsızlıkla bekleniyordu! İlk afiş yayınlandı

Sabırsızlıkla bekleniyordu! İlk afiş yayınlandı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

‘En İyi Kalça’ olmak istedi! “Kızıma bu kadar yatırım yapmadım”

‘En İyi Kalça’ olmak istedi! “Kızıma bu kadar yatırım yapmadım”

“Göğüslerim o kadar büyük ki iç çamaşırlarım olmuyor”

“Göğüslerim o kadar büyük ki iç çamaşırlarım olmuyor”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.