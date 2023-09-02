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BM'den korkunç uyarı! "Yıl sonuna kadar 200 bin çocuk açlıktan ölebilir..." O ülkede büyük tehdit!

02.09.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM), 2023 yılının sonuna kadar yardımlar ulaşmazsa Mali'de 200 bin çocuğun açlıktan ölebileceği uyarısında bulundu.

BM'den korkunç uyarı! "Yıl sonuna kadar 200 bin çocuk açlıktan ölebilir..." O ülkede büyük tehdit!

BM Mali'de 2023'ün sonuna kadar yardımların gelmemesi durumunda 200 bin çocuğun açlıktan ölebileceğini açıkladı.

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1 MİLYON ÇOCUK TEHDİT ALTINDA...

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Dünya Gıda Programı (WFP) konuya ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada süregelen çatışmalar, yerinden edilmeler ve kısıtlı insani yardım ulaşımı nedeniyle 5 yaş altı yaklaşık 1 milyon çocuğun yıl sonuna kadar akut beslenme yetersizliğine itilebileceği ifade edildi.

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Mali nüfusunun yaklaşık çeyreğinin gıda güvensizliğiyle mücadele ettiğine dikkati çekilen açıklamada, aralarında birçok çocuğun da bulunduğu 2 bin 500 kişinin Menaka bölgesinde açlık tehlikesi altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, dünyada birçok sorunun bulunduğu bir dönemde "kimin kurtarılacağını seçme hakkı" bulunmadığına dikkati çekilirken, Mali'deki insani krize hızlı bir şekilde çözüm bulunmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

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"Mali'ye gerekli yardımların ulaştırılmaması halinde 2023 sonuna kadar 200 bin çocuk açlıktan ölebilir." uyarısı yapılan açıklamada, durumun ciddiyetine rağmen ülkeye yönelik yardım fonlarının çok düşük düzeyde olduğunun altı çizildi. (AA)

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Mali birleşmiş milletler

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