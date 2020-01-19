BM Genel Sekreteri Gutteres'ten Libya'da "iç savaş" uyarısı

Libya'da uluslararası insancıl hukukun defalarca ihlal edildiğini ifade eden Gutteres, "170 binden fazla kişi zorla yerinden edildi, Trablus'ta 220 okul kapatılarak 116 bin çocuk temel insan hakkı olan eğitimden mahrum bırakıldı." açıklamasında bulundu.

Gutteres, bir sene önce uluslararası toplumun desteğiyle Libya halkının siyasi sürece yaklaştığını anımsatarak, nisan ayında "umutların suya düştüğünü" ve başkent Trablus'taki çatışmanın binlerce kişinin ölmesine ve yaralanmasına yol açtığına dikkati çekti.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansın açılış konuşmasını yapan Gutteres, "Burada aciliyet gerektiren bir husus için topladık. Libya'da kötüye gidiş sarmalının önüne geçmemiz lazım." diye konuştu.

BERLİN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, "Libya'da tüm ülkeyi saracak bir iç savaşı engellemek için şimdi acilen ve kararlı bir şekilde harekete geçmeliyiz." dedi.

Gutteres, sığınmacı merkezlerinde tutsak kalmış mülteci ve göçmenlerin de korkunç koşullar altında yaşadığına işaret ederek, "Bu korkunç durumun sürmesine izin veremeyiz." dedi.

Libya'nın yabancı aktörlerin de dahil olmasıyla birlikte derin ve yıkıcı bir çatışmaya sürüklendiğini kaydeden Gutteres, "Açık bir şekilde bölgesel gerginliğin artma riskiyle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Gutteres, Libya'da askeri çözümün mümkün olmadığının altını bir kez daha çizerek, "Libya'da tüm ülkeyi saracak bir iç savaşı engellemek için şimdi acilen ve kararlı bir şekilde harekete geçmeliyiz." vurgusunu yaptı.

Libya'daki çatışmanın kabusa dönüşebileceğine ve ülkeyi bölebileceğine işaret eden Gutteres, bunun sonuçları arasında daha fazla terör, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı olacağını söyledi.

- Çatışmaların durdurulması çağrısı

Guterres, bugün, Libya halkının ihtiyaç duyduğu barışçıl çözümün sağlanması için bir araya gelindiğini belirterek, "Çatışmaya doğrudan veya dolaylı olarak katılan herkese, 'çatışmaların durdurulmasını desteklemek ve silahları susturmak için her şeyi yapma' çağrımızı tekrarlıyoruz." diye konuştu.