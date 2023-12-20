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  4. BM Güvenlik Konseyinde Gazze oylaması 3. kez ertelendi

BM Güvenlik Konseyinde Gazze oylaması 3. kez ertelendi

20.12.2023 22:04 | Son Güncelleme:
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi’nde "düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması" ve "Gazze Şeridi’nin tamamına hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımların ulaştırılması" çağrısında bulunulan karar tasarısına yönelik oylama 3’üncü kez ertelendi.

BM Güvenlik Konseyinde Gazze oylaması 3. kez ertelendi

BM Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi konusunda bir kez daha uzlaşamadı. Güvenlik Konseyi’nde, Gazze Şeridi’nde "düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması" ve "Gazze Şeridi’nin tamamına hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımların ulaştırılması" çağrısında bulunulan karar tasarısına yönelik oylama 3’üncü ertelendi.
Oylamanın yarın yapılması beklenirken, oylamanın ABD’nin talebi üzerine ertelendiği ifade edildi. Söz konusu oylama geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana erteleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze bm
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