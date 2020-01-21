BM: İklim krizi nedeniyle ülkelerinden kaçanlar evlerine gönderilemez

BM'nin bağlayıcı olmaya bu kararı, sığınmacıları iklim nedeniyle hayatlarının risk altında olduğu bölgelere geri göndermeyi düşünen ülkelere yönelik bir uyarı niteliği taşıyor.

"Bütün bir ülkenin su altında kalmasının yaratacağı risk o kadar büyük ki, bir ülke suya tamamen gömülürken o ülkede onurlu bir hayat sürme hakkı olmayabilir."

Birlemiş Milletler kararında Teitiota'nın başvurusunu reddetti. Teitiota'nın acil bir tehlikeyle karşı karşıya olmadığını belirten BM, öylesi bir durumda olanların ise iklim nedeniyle sığınma hakkı bulunduğuna karar verdi.

Fakat BM Teitiota'nın ve ailesinin Kiribati'de tehdit altında olmadığını söyledi.

Teitiota BM İnsan Hakları Komitesi'ne yaptığı savunmada Güney Tarawa adasında yaşadığını, 1947'de 1.641 nüfusu olan bu adanın 2010'da, çevredeki diğer adaların yaşanamaz hale gelmesiyle gerçekleşen göçler sonucu 50 bin kişiye ev sahipliği yaptığını anlattı ve bunun toplumsal ilişkilerde gerginliğe, şiddete yol açtığını belirtti.

Adanın önümüzdeki 10-15 yıl içinde yaşanılmaz hale geleceğini söyleyen Teitiota, 2015'te BBC konuşmuş ve "Benim durumum savaştan kaçan insanlar gibi. Onlar da ölmekten korkuyor, ben de aynı şeyden korkuyorum" demişti.

Fakat Yeni Zelanda yargısı bu iddiayı reddetti. BM de bu kararı onayladı.

BM İnsan Hakları Komitesi kararda şu ifadeleri kullandı:

"Teitiota'nın dediği gibi 10-15 yıl içinde Kiribati yaşanamaz hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya olabilir fakat bu süre Kiribati'nin bu gidişatı geri çevirmesine, uluslararası toplumun yardımıyla kendini korumasına ve gerektiğinde de insanları farklı bölgelere yerleştirmesine olanak sağlayacaktır."