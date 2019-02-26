HABER

BM İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 23:41 | Son Güncelleme

Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari: - "İslamofobi yükselirken, Pakistan Müslümanların hakları konusunda endişe duyuyor"

CENEVRE (AA) - Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, Avrupa'da cami ve minarelere izin verilmediğini ve İslamofobinin yükselişte olduğunu belirterek, ülkesinin "Müslümanların hakları" konusunda endişeli olduğu uyarısında bulundu.

Bakan Mazari, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumunda yaptığı konuşmada, Pakistan'ın insan haklarının teşvik edilmesinde aktif rol oynadığını söyledi.

Avrupa ülkelerinde cami ve minarelere izin verilmediğini belirten Mazari, bunun aksine ülkesinin modern kiliseler inşa ettiğini aktardı.

"İslamofobi yükselirken, Pakistan Müslümanların hakları konusunda endişe duyuyor." diyen Mazari, ülkesinin aynı zamanda Avrupa ve Avustralya'da mültecilere karşı yapılan muameleden kaygı duyduğunun altını çizdi.

- "Libya'nın daha fazla göçmeni kabul etmesi zor"

Libya Adalet Bakanı Muhammed Muhammed ise Libya'daki insan haklarının sistematik mahiyette olmadığını, ülkesinin İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile işbirliğine devam ettiğini ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'i Libya'ya davet ettiklerini aktardı.

Göçün bir insan olgusu olduğunu ve ülkesinin 2 milyondan fazla göçmene ev sahipliği yaptığını ifade eden Muhammed, "Ancak mevcut durum bile yük oluştururken, daha fazla göçmeni kabul etmek zor." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumu yarın farklı ülkelerden bakanların konuşmasıyla devam edecek.

47 üyeli Konsey'in 40'ncı oturumu 22 Şubat'ta sona erecek.

Böylesi görülmedi! 'En çok siz dans ettiniz' Böylesi görülmedi! 'En çok siz dans ettiniz'
FETÖ/PDY operasyonu! Çok sayıda yakalamaFETÖ/PDY operasyonu! Çok sayıda yakalama
Bağcılar'da hareketlilik! İhbar asılsız çıktıBağcılar'da hareketlilik! İhbar asılsız çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM İnsan Hakları Konseyi'nin 40. oturumu

En Çok Okunan Haberler

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

Yeşilçam'ın sevilen jönü hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen jönü hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 36 yakalama

FETÖ/PDY operasyonu! Çok sayıda yakalama

Bağcılar'da hareketlilik! İhbar asılsız çıktı

Bağcılar'da hareketlilik! İhbar asılsız çıktı

Eşi intihar edeceğine inanmadı, polisler devreye girdi

İntihar etmek isteyen adama eşi inanmayınca...

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı yarın başlıyor

Yarın başlıyor! Cumhuriyet tarihinin en büyüğü...

Isparta'daki uyuşturucu operasyonunda araç kumandası görünümlü hassas terazi ele geçirildi

Öyle bir yöntem bulmuşlar ki...Polis bile 'Pes' dedi

Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü

Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.