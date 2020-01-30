BM insan hakları uzmanlarından Türkiye ve İrlanda'ya "Lisa Smith" övgüsü

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, eski İrlanda ordusu mensubu DEAŞ'lı Lisa Smith ve Suriye'de doğan iki yaşındaki kızının güvenli şekilde İrlanda'ya gönderilmesinden dolayı Türkiye-İrlanda iş birliğine övgüde bulundu.

BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala D. Ni Aolain, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve BM İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer'in aralarında bulunduğu pek çok BM uzmanı ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, İrlanda vatandaşı Smith'in, Suriye'de Rakka vilayetinin kuzeyindeki Ayn İssa beldesindeki yerinden edilmiş kişilerin kampında tutulduğu, bundan birkaç yıl öncesinde de BM terör listesinde bulunan DEAŞ üyesi biriyle evlendiği belirtilerek, "Türkiye ve İrlanda arasındaki yakın iş birliği (Smith'in) güvenli bir şekilde ülkesine geri dönüşünü sağladı. Her iki devlet de Smith ve kızının insan haklarının tam olarak korunmasını sağlama adına yükümlüklerini yerine getirdi." ifadesi kullanıldı.