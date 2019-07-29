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BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden Libya'daki hastane saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 19:52 | Son Güncelleme

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi: - "OCHA Libya İnsani Yardım Koordinatörü Berangere Boell-Yousfi, Trablus'un güneyinde gerçekleşen hastane saldırısını şiddetle kınıyor" - "İnsani toplum, çatışmanın tüm taraflarını, uluslararası insani hukukun yükümlülüklerine riayet etmeye ve hastanelere, okullara ve diğer altyapı ve sivil çalışanlara saldırılara son vermeye davet ediyor"

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Libya'nın başkenti Trablus'ta dün Halife Hafter'e bağlı güçlerce yapılan hastane saldırısını kınadı.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, "OCHA Libya İnsani Yardım Koordinatörü Berangere Boell-Yousfi, Trablus'un güneyinde gerçekleşen hastane saldırısını şiddetle kınıyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bu tür saldırıların sivillerin temel haklara erişimini engellediğine işaret edilerek, "İnsani toplum, çatışmanın tüm taraflarını, uluslararası insani hukukun yükümlülüklerine riayet etmeye ve hastanelere, okullara ve diğer altyapı ve sivil çalışanlara saldırılara son vermeye davet ediyor." çağrısı yapıldı.

Masum sivillerin temel haklarının garanti altına alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Çatışmanın tarafları, tıbbi görevlilerin de dahil olduğu tarafsız insani yardımlara çabuk ve engelsiz ulaşıma izin vermeli ve kolaylaştırmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının, dün başkent Trablus'un güneyindeki sahra hastanesine düzenlediği saldırıda 3'ü doktor olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Berangere Boell-Yousfi BM Libya Trablus

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