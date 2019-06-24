BM Kamu Hizmetleri Forumu, çalışmalarına Bakü’de başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Kamu Hizmetleri Forumu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de çalışmalarına başladı.

Azerbaycan’da, Birleşmiş Milletler ile Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı (ASAN) ile ortak düzenlenen forum başkent Bakü’de başladı.

Haydar Aliyev Merkezi’nde “Etkili Hizmet Sunumu, Yenilikçi Dönüşüm ve Sorumlu Kurumlar aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak” başlığı altında düzenlenen foruma BM Ekonomik ve Sosyal İşler Genel Sekreter Yardımcısı Liu Zhenmin, kamu idaresi bakanları ve çeşitli ülkelerin kamu hizmetleri, yerel makamlar, akademi ve özel sektör liderlerinden oluşan 190’dan fazla ülkeden 500’den fazla delege katıldı.

Kamu hizmetleri alanında BM Forumu’nda genel kurul toplantıları, 9 farklı konuda çalışma toplantıları ve 4 paralel etkinlik düzenlenecek. Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Kamu Hizmeti Ödülü’nün 5. kategorisinin kazananlarına ödül verilmesi ve Devlet Ajansı ile bir dizi yabancı ülke arasındaki işbirliğine ilişkin anlaşmalar yapılması planlanıyor.

Forum 26 Haziran’a kadar sürecek.

