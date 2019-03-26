HABER

BM, katliamı soruşturması için Mali’ye ekip gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 22:33 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM), 160 kişinin ölümüne neden olan saldırının yaşandığı Mali’nin Mopti bölgesine soruşturma ekibinin gönderildiğini açıkladı.BM, Mali’nin Mopti bölgesindeki Ogossagou köyünde yaşanan katliam için soruşturma başlattı.

Birleşmiş Milletler (BM), 160 kişinin ölümüne neden olan saldırının yaşandığı Mali’nin Mopti bölgesine soruşturma ekibinin gönderildiğini açıkladı.
BM, Mali’nin Mopti bölgesindeki Ogossagou köyünde yaşanan katliam için soruşturma başlattı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani 160 kişinin katledildiği saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, BM’nin Mopti bölgesine 10 insan hakları memuru, bir çocuk koruma memuru ile 2 olay yeri inceleme memurunun gönderdiğini söyledi. Mart 2018’den bu yana Mopti bölgesinde yaşanan saldırılarda binlerce kişinin yerinden edildiğini, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 600 kişinin öldürüldüğü ifade eden Shamdasani, katliamların üçte birinden fazlasının 2019’un başından bu yana gerçekleştiğini belirtti.
Mali’nin Mopti bölgesindeki Fulani etnik grubunun yaşadığı Ogossagou köyüne Cuma günü düzenlenen saldırı sonucu 160 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin merkezinde bulunan saldırının Dogon etnik gurubu kıyafetleri giyen silahlı kişiler tarafından gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
Fatih'te iki gecekondu alev alev yandıFatih'te iki gecekondu alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Ve Dursun Özbek kararını verdi!

Ve Dursun Özbek kararını verdi!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da yolcu minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 13 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı

Başvurular başladı! Son gün 1 Nisan

Fatih'te yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

ABD'den son dakika F-35 ve Patriot açıklaması

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

'Dedikodu yapıyorsun' diyerek tekme tokat dövdüler! Genç kızların dehşet anları

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta tam gün açık olacak

Seçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.