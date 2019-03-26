BM, katliamı soruşturması için Mali’ye ekip gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM), 160 kişinin ölümüne neden olan saldırının yaşandığı Mali’nin Mopti bölgesine soruşturma ekibinin gönderildiğini açıkladı.

BM, Mali’nin Mopti bölgesindeki Ogossagou köyünde yaşanan katliam için soruşturma başlattı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani 160 kişinin katledildiği saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, BM’nin Mopti bölgesine 10 insan hakları memuru, bir çocuk koruma memuru ile 2 olay yeri inceleme memurunun gönderdiğini söyledi. Mart 2018’den bu yana Mopti bölgesinde yaşanan saldırılarda binlerce kişinin yerinden edildiğini, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 600 kişinin öldürüldüğü ifade eden Shamdasani, katliamların üçte birinden fazlasının 2019’un başından bu yana gerçekleştiğini belirtti.

Mali’nin Mopti bölgesindeki Fulani etnik grubunun yaşadığı Ogossagou köyüne Cuma günü düzenlenen saldırı sonucu 160 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin merkezinde bulunan saldırının Dogon etnik gurubu kıyafetleri giyen silahlı kişiler tarafından gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

