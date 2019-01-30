BM Özel Raportörü'nden İsrail'e karşı küresel eylem çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in yeni yerleşim adımlarının uluslararası toplum tarafından cevapsız bırakılması durumunda ilhaka giden yolda son dönemece girileceği uyarısında bulundu.

Özel Raportör Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerindeki hareketliliğe karşı "küresel eyleme" ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Batı Şeria'da yoğunlaşan "yerleşim faaliyetlerinin iki devletli bir çözümün açık bir şekilde reddedilmesi anlamına geldiğinin" altını çizen Lynk, "Uluslararası toplum, İsrail'in yakın zamandaki yerleşim birimleri faaliyetlerine yanıt olarak bir eylemde bulunmalı. İsrail'in yeni yerleşim adımları uluslararası toplum tarafından cevapsız bırakılırsa, ilhaka giden yolda son dönemece gireceğiz." ifadelerini kullandı.

- Savaş suçu

Lynk, uluslararası toplumun, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin 1949 tarihli Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin somut bir ihlali olduğunu defalarca dile getirdiğini anımsatarak, yasa dışı yerleşim birimlerinin, aynı zamanda 1998 tarihli Roma Statüsü uyarınca muhtemel bir savaş suçu ve bir dizi kalıcı insan hakları ihlalinin de kaynağı olduğunu vurguladı.