BM Silahsızlanma Konferansı'nda Türkiye'den Kıbrıs Rum kesimine veto

CENEVRE (AA) - Türkiye, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nın (CD) 2020 yılı ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) gözlemci üyelik başvurusuna onay vermedi.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, GKRY, bazı ülkelerle birlikte CD'nin çalışmalarına gözlemci olarak katılmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da başvuruda bulundu.

Dün düzenlenen CD Genel Kurul Toplantısı'nda, GKRY'nin gözlemci üyeliği CD'nin onayına sunulduğunda, 2019 yılında Türkiye'nin kayda geçirdiği tutumuna işaretle, geçen yıl Filistin'in gözlemci üyeliğine itiraz edildiği hatırlatıldı.

Bu çerçevede Türkiye'nin de GKRY'nin başvurusuna onay vermeyeceği duyuruldu.

Böylece, GKRY'nin başvurusu kabul edilmedi. Listede yer alan diğer 37 ülkenin gözlemci üyeliği Konferans tarafından onaylandı.

- Filistin'in de başvurusu reddedilmişti

Türkiye, BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirilen CD'de mutad uygulama çerçevesinde GKRY hakkındaki tutumunu mektupla kayda geçiriyordu.