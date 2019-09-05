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BM : “Suriye’de Nisan ayından bu yana bin sivil hayatını kaybetti”

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:46 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler(BM), Nisan ayının sonlarından bu yana Suriye’de binden fazla sivil öldüğü açıklandı.BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM genel merkezinde yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler’in Suriye’nin kuzeybatısında devam eden çatışma konusunda derinden endişe duyduğunu belirtti.Dujarric, Nisan ayının sonunda çatışma arttığından, Suriye’de binden fazla sivil hayatını kaybettiğini açıklayarak, “Sivillerin evleri ve köyler ciddi şekilde etkilendi.

Birleşmiş Milletler(BM), Nisan ayının sonlarından bu yana Suriye’de binden fazla sivil öldüğü açıklandı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM genel merkezinde yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler’in Suriye’nin kuzeybatısında devam eden çatışma konusunda derinden endişe duyduğunu belirtti.
Dujarric, Nisan ayının sonunda çatışma arttığından, Suriye’de binden fazla sivil hayatını kaybettiğini açıklayarak, “Sivillerin evleri ve köyler ciddi şekilde etkilendi. 30 Ağustos’ta uygulanan tek taraflı ateşkes sivillerin maruz kaldıkları zorlukları giderdi “ifadelerini kullandı.
Dujarric," Suriye’de ateşkes ilan edilmesinden bu yana hava saldırısı düzenlenmedi. BM ve ortakları, Suriyelilere yardım etmeye devam ediyor. Suriye’de yaklaşık 15 bin yardım görevlisi bulunuyor" Dedi.
2017 Mayıs ayında Türkiye, Rusya ve İran, İdlib’deki “Azaltma Bölgesi” inşa ederek anlaşmaya varmışlardı.

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