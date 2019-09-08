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BM Temsilcisi, Suudi Arabistanlı Bakan ile Yemen'i görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 18:22 | Son Güncelleme

BM Temsilcisi, Suudi Arabistanlı Bakan ile Yemen'i görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile Yemen kriziyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Griffiths, Suudi Arabistan ziyareti çerçevesinde Cubeyr ile Cidde'de bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen'deki son gelişmeler ve bununla ilgili yürütülen çabaların yanı sıra Yemen halkına yönelik insani yardım çalışmalarının güçlendirilmesine ilişkin konular ele alındı.

- Yemen'in güneyindeki ayrılıkçı oluşum

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır yaşanan çatışmalar sürerken, güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek, Mayıs 2017'de "Siyasi Geçiş Konseyi" adı altında bir oluşumun hayata geçirildiğini duyurmuştu.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

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Cubeyr Griffiths Yemen

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