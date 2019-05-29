BM tutuklu Katalanların serbest bırakılmasını istedi

Söz konusu Katalan siyasetçiler için tazminat ödenmesi gerektiğini de savunan BM'nin çalışma grubu, taleplerine cevap vermesi için İspanyol hükümetine 6 aylık süre verdi.

Tutuklu yargılanan Katalan siyasetçilerden Oriol Junqueras, Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart'ın tutuklamalarını "keyfi" olarak nitelendiren BM'nin çalışma grubu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle bu kişilerin "hemen serbest bırakılmalarını" İspanyol hükümetinden istedi.

BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun hazırladığı ve İspanyol basınına sızan rapora göre, 1 Ekim 2017 tarihinde yasa dışı olmasına rağmen Katalonya'da yapılan bağımsızlık yanlısı referandumu organize etmekten yargılanan Katalan siyasetçilerle ilgili İspanyol devleti eleştirildi.

MADRİD (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı olan Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, tutuklu yargılanan Katalan siyasetçilerin 3'ünün cezaevinde olmalarını "keyfi" olarak nitelendirip, İspanyol hükümetinden bu kişileri "hemen serbest bırakılmalarını" istedi.

- BM'nin raporuna İspanyol hükümetinden tepki, Katalan hükümetinden destek

İspanyol hükümeti söz konusu rapora tepki gösterdi. Hükümet temsilcileri tarafından basına yapılan açıklamalarda, "meşruluğunu yitiren ve kendini iyileştirmek zorunda olan bu kurumun bağımsızlığı ve tarafsızlığı üzerine şüphe duyulduğu" belirtildi.

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Quim Torra ise BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun raporuna atfen tutuklu Katalan siyasetçilerin "derhal serbest bırakılmalarını ve haklarındaki tüm suçlamaların geri çekilmesini" isteyen bir açıklama yaptı.

- AP, Puigdemont'un girişine izin vermedi

Bu arada, İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden ve aday oldukları 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini kazanan eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Sağlık Bakanı Antoni Comin'in AP'ye girişine izin verilmedi.

Seçilmiş AP parlamenteri olarak AP binasına giderek giriş kartlarını almak isteyen Puigdemont ve Comin kapıdan geri dönmek zorunda kaldı. AP kaynakları tarafından İspanyol basınına yapılan açıklamalarda, Puigdemont ve Comin'in "henüz Madrid'den mazbatalarını almamış olmalarından dolayı" girişlerine izin verilmediği savunuldu.