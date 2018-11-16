"Acı çekenlere karşı İngiliz şefkati, yerini cezalandırıcı, kötü niyetli ve sıkça duygusuz yaklaşıma bıraktı" ifadesini kullanan Alston, araştırmaların neredeyse tamamının Brexit'ten sonrası İngiltere ekonomisinin daha da kötüleşeceğini gösterdiğini belirtti.

BM'nin Aşırı Yoksullukla Mücadele ve İnsan Hakları Özel Raportörü Philip Alston, hükümetin yoksulluğa karşı mücadelesini yerinde görmek üzere Birleşik Krallık'a yaptığı 12 günlük ziyaretin ardından yazılı açıklama yaptı.

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın en zengin ülkelerinden biri olmasına rağmen Birleşik Krallık'ta hükümetin yoksullara ve savunmasız insanlara yönelik "cezalandırıcı, kötü niyetli ve duygusuz" politikasının gereksiz sefalete yol açtığını bildirdi.

- "Sosyal bir facia ve ekonomik felaket bir arada"

Birleşik Krallık'ta 14 milyon kişinin fakir olduğunu aktaran Alston, bunların 1,5 milyonunun sefalet içinde olduğuna ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarına dikkati çekti.

Alston, ülkede yoksulluğun tırmanışta olduğu, çocuk yoksulluğunda 2015 ve 2022 arası yüzde 7 artış beklendiği, 2010'dan bu yana evsizliğin yüzde 60 arttığı ve gıda bankalarının hızla çoğaldığı bilgilerini paylaşarak, "Dünyanın beşinci en zengin ülkesinde, bu sadece bir utanç değil ayrıca sosyal bir facia ve ekonomik felaketin bir araya gelmesidir." görüşünü dile getirdi.

Hükümetin ülkedeki yoksulluğu inkar ettiğini ve görüştüğü bakanların da kendisine "her şeyin yolunda olduğunu" söylediklerini belirten Alston, edindiği izlenimlerin bunun tersi yönünde olduğuna işaret etti.

Öte yandan, BM Özel Raportörü Alston'un Birleşik Krallık'ta İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'den 9 şehri ziyaret ettiği ve yoksulluktan etkilenenler başta olmak üzere sivil toplum örgütü temsilcileri, değişik partilerden yetkililer ve hükümet temsilcileriyle görüştüğü kaydedildi.