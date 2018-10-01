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BM'den Endonezya açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 20:11 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq: - "(Endonezya'daki deprem ve tsunami felaketi) Acil durumun boyutu ve karmaşıklığına bakarak, BM kurumları ve sivil toplum kuruluşları teknik destek anlamında Endonezya hükümeti ile yakın çalışıyor" - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: - "Kalplerimiz deprem ve tsunamiden etkilenenler için çarpıyor. Ailesi ve dostlarını kaybedenlere en derin taziyelerimi sunuyorum. BM sistemi hükümet önderliğindeki arama kurtarma ve yardım çabalarına ihtiyaç durumunda cevap vermek için harekete geçmiştir"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin ardından alandaki BM kurumlarının Endonezya hükümeti ile yakın çalıştığını belirtti.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Endonezya'da yaşanan deprem ve tsunami felaketini anımsatarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de sabah saatlerinde attığı tweet ile Endonezya'ya taziyelerini ilettiğini söyledi.

"Acil durumun boyutu ve karmaşıklığına bakarak, BM kurumları ve sivil toplum kuruluşları teknik destek anlamında Endonezya hükümeti ile yakın çalışıyor." ifadesini kullanan Haq, ulaşılamayan alanlara girildikçe ve araştırmalar sürdükçe felaketin bilançosunun da artabileceğini belirtti.

- BM Genel Sekreterinden taziye mesajı

BM Genel Sekreteri Guterres, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Endonezya'da giderek büyüyen trajediyi takip ediyorum. Kalplerimiz deprem ve tsunamiden etkilenenler için çarpıyor. Ailesi ve dostlarını kaybedenlere en derin taziyelerimi sunuyorum. BM sistemi hükümet önderliğindeki arama kurtarma ve yardım çabalarına ihtiyaç durumunda cevap vermek için harekete geçmiştir." ifadesine yer vermişti.

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami nedeniyle ölü sayısının son olarak bin 203'e çıktığı açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BM Endonezya'daki deprem

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