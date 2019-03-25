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BM'den Gazze-İsrail gerginliğini azaltma çabaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 16:42 | Son Güncelleme

BM'den Gazze-İsrail gerginliğini azaltma çabaları

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, BM'nin tüm taraflarla Gazze Şeridi'ndeki gerginliği azaltmak için çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Mladenov, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'den İsrail'in kuzeyine roket fırlatılması kabul edilemez. Bu, ciddi bir durum." ifadelerine yer verdi.

BM'nin Mısır ve tüm taraflarla Gazze Şeridi'ndeki gerginliği azaltmak için çabalarını sürdürdüğünü kaydeden Mladenov, durumun hâlâ "çok gergin" olduğuna işaret etti.

Gazze'den atılan bir roket, bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine İsrail yönetimi, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapatmıştı.

Resmi ziyaret kapsamında Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin ardından ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönme kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BM Gazze israil

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