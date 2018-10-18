HABER

BM'den "Gazze patlamak üzere" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 21:23 | Son Güncelleme

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov: - "Gazze patlıyor, bu abartma ya da bir uyarı değil, gerçeğin ta kendisi" - "İnsani, ekonomik, güvenlik ve siyasi durum gibi tüm temel göstergeler kötüleşmeye devam ediyor. Hiç kimsenin istemeyeceği yıkıcı sonuçları olacak başka bir çatışmanın eşiğindeyiz ve bunun önlenmesi için kelimelerden çok daha fazlasına ihtiyaç var"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, İsrail ablukası altındaki Gazze'de insani durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekerek, ''Gazze patlıyor, bu abartma ya da bir uyarı değil, gerçeğin ta kendisi.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ni Kudüs'ten video konferans ile Filistin'deki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Mladenov, sahadaki durumun her geçen gün ''barışa hizmet etmeyen ebedi işgal, şiddet ve tek devlet gerçeğine dönüştüğü'' uyarısında bulundu.

Mladenov ''Gazze patlıyor, bu abartma ya da bir uyarı değil, gerçeğin ta kendisi.'' diye konuştu.

Dünya Bankası'na göre Gazze'de işsizlik oranının yüzde 53'ü bulduğuna ve Filistinli gençlerin yüzde 70'inin işsiz olduğuna dikkati çeken Mladenov, her iki kişiden birinin yoksulluk sınırında yaşadığını söyledi.

Mladenov, ''İnsani, ekonomik, güvenlik ve siyasi durum gibi tüm temel göstergeler kötüleşmeye devam ediyor. Hiç kimsenin istemeyeceği yıkıcı sonuçları olacak başka bir çatışmanın eşiğindeyiz ve bunun önlenmesi için kelimelerden çok daha fazlasına ihtiyaç var.'' ifadelerini kullandı.

İsrail ve Filistin arasında artan gerginliğin önlenmesi için zaman kalmadığını ve harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Mladenov, ''Aksi takdirde, sonuçlar herkes için korkunç olacak.'' dedi.

Gazze'deki elektrik, su, hijyen, sağlık ve ekonomik koşulların derhal iyileştirilmesi gerektiğini söyleyen Mladenov, ''İnsani durumun iyileştirilmesi, gerginliğin artması tehlikesini azaltacak.'' diye konuştu.

PARTNEREmina'yı konuşmaları yasak!Emina'yı konuşmaları yasak!
İzmir'de 23 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında flaş gelişmeİzmir'de 23 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında flaş gelişme
18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 20 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 20 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil

En Çok Okunan Haberler

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Nemrut Dağı’ndan dönen turist kafilesi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Nemrut Dağı’ndan dönen turist kafilesi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

İzmir'de 23 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında flaş gelişme

İzmir'de 23 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında flaş gelişme

18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 20 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!

18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 20 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!

Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.