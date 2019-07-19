HABER

BM'den İdlib'de "savaş suçu" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 16:06 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi'nin özel danışmanı Najat Rochdi, İdlib'de sivillere yönelik saldırıların savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in özel danışmanı Najat Rochdi, Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sivillere ve sağlık kuruluşları da dahil sivil altyapı tesislerine yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini belirterek, bu saldırıların savaş suçu teşkil edebileceği uyarısı yaptı.

Rochdi, yaptığı yazılı açıklamada, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısında dün, BM üyesi ülkelere "Suriye'deki acil insani önceliklere destek verilmesi" için çağrıda bulunduğunu belirtti.

Ülkede, 11,7 milyon sivilin insani yardıma ihtiyaç duyduğuna işaret eden Rochdi, bunların 5 milyonunun durumunun kritik olduğunu vurguladı.

Rochdi, bölgede sağlık kuruluşlarına yönelik saldırıların devam ettiğine dikkati çekerek, BM tarafından çatışan taraflara koordinatların verilmesine rağmen bölgedeki en büyük hastanelerden Maarat El Numan'a yapılan saldırının BM Genel Sekreteri tarafından kınandığını anımsattı.

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sivillere, insani yardım çalışanlarına ve sağlık kuruluşları da dahil sivil altyapı tesislerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunun altını çizen Rochdi, bu tür saldırıların savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu.

Najat Rochdi, Deyrizor'un doğusundaki Tikhi köyüne yapılan hava saldırısında da sivillerin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını kaydetti. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini ise belirtmedi.

AA, salı günü, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve YPG/PKK'lı ortaklarının Tikhi köyünde 13 sivilin ölümüne sebep olduğunu duyurmuştu.

- "El Hol kampındaki insani durum sürdürülemez"

YPG/PKK terör örgütünün işgalindeki El Hol kampında büyük çoğunluğu Suriyeli ve Iraklı çocuk ve kadınlardan olmak üzere yaklaşık 70 bin sivilin bulunduğunu belirten Rochdi, kamptaki insani durumu "sürdürülemez" olarak niteledi.

Rochdi, El Hol kampında uluslararası insancıl hukuk ve normlara uyulması ve çocukların korunması çağrısı yaptı.

Rukban kampından 16 bin 600 sivilin ayrıldığı bilgisini paylaşan Rochdi, kampta kalan tahmini 27 bin sivilin de en temel insani yardımlara ve korumaya ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

Hepsini asırlık saat parçalarından yapıyor! Sonucu gören gözlerine inanamıyorHepsini asırlık saat parçalarından yapıyor! Sonucu gören gözlerine inanamıyor
Esmahanım’da yaralar sarılıyorEsmahanım’da yaralar sarılıyor
3 dakikada 1 kilo kayısı yedi3 dakikada 1 kilo kayısı yedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Najat Rochdi savaş suçu Suriye

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray'dan bir transfer daha

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Irak ve Bitlis'ten kahreden haber: Şehit ve yaralılar var

Peş peşe kahreden haberler! Şehit ve yaralılar var

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Pazarcı tezgahı önünde bulduğu paranın sahibini arıyor

Tezgahın önünde buldu, 25 gündür sahibini arıyor

Diyarbakır’ın saklı cenneti: Taşköprü

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 'Mücahitleri' o günleri anlattı

O günlerin tanıkları 'Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.