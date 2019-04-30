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BM'den İdlib'e 21 TIR yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 14:18 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere, 21 TIR dolusu insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e 21 TIR yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere, 21 TIR dolusu insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından malzemelerin yüklendiği 21 TIR, jandarma ve BM'nin görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. TIR'larla buradaki işlemlerin ardından İdlib'e hareket edildi. TIR'larda bulunan insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacağı belirtildi.

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BM'den İdlib'e 21 TIR yardımBM'den İdlib'e 21 TIR yardımBM'den İdlib'e 21 TIR yardım

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