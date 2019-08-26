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BM'den "Ortadoğu yeni bir kargaşayı kaldıramaz" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 21:18 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric: - "İsrail, Gazze, Lübnan, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan da dahil bölgede cumadan bu yana insansız hava aracı, füze ve hava saldırıları görüyoruz. Genel Sekreter de sürekli söylüyor, Orta Doğu yeni bir kargaşayı kaldıramaz"

BİRLEŞMİŞ MİLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "İsrail, Gazze, Lübnan, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan da dahil bölgede cumadan bu yana insansız hava aracı, füze ve hava saldırıları görüyoruz. Genel Sekreter de sürekli söylüyor, Orta Doğu yeni bir kargaşayı kaldıramaz." dedi.

Dujarric, günlük basın brifinge Orta Doğu'da birçok ülkede son günlerde meydana gelen insansız hava aracı, füze ve hava saldırılarına ve bölgede artan gerginliğe dikkati çekerek, "Genel Sekreter de sürekli söylüyor, Orta Doğu yeni bir kargaşayı kaldıramaz." ifadesini kullandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösünde 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Bugün de ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlığına (FHKC/GK) ait mevzilerin gece saatlerinde 3 hava saldırısıyla vurulduğu bildirilmişti.

İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye taşıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler ise bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki "önemli askeri noktaları" İHA'larla vurduklarını duyurdu. Suudi Arabistan tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

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BM Kargaşa Ortadoğu Stephane Dujarric

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