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BM'den Yemenli taraflara "Hudeyde'den çekilin" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 22:55 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de savaşan taraflara, ateşkes kararı alınan liman kenti Hudeyde'den çekilme çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de savaşan taraflara, ateşkes kararı alınan liman kenti Hudeyde'den askerlerini çekme çağrısında bulundu.

Griffiths, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hudeyde'de varılan ateşkes kapsamında tarafların liman kentinden çekilmesinin geciktiğine dikkati çekti.

Hudeyde'den tarafların çekilmesi için belirlenen tarihin daha önce uzatıldığını ifade eden Griffiths, taraflara Yemen halkı için büyük önem taşıyan insani yardımların girdiği liman kenti Hudeyde'den güçlerini çekme çağrısı yaptı.

Yemen krizinin çözümü için tarafların daha önce hiç olmadığı kadar siyasi irade ortaya koyduğuna işaret eden Griffiths, ''Şimdi yapılması gereken anlaşmanın tam ve hızlı bir şekilde uygulanması.'' değerlendirmesinde bulundu.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, kentten çekilme ve esir takası gibi anlaşmanın diğer maddeleri konusunda ise tarafların birbirine yönelttiği suçlamaların gölgesinde henüz somut bir adım atılamadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

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Birleşmiş Milletler BM BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths Hudeyde Yemen

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