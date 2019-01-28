BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de savaşan taraflara, ateşkes kararı alınan liman kenti Hudeyde'den askerlerini çekme çağrısında bulundu.

Griffiths, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hudeyde'de varılan ateşkes kapsamında tarafların liman kentinden çekilmesinin geciktiğine dikkati çekti.

Hudeyde'den tarafların çekilmesi için belirlenen tarihin daha önce uzatıldığını ifade eden Griffiths, taraflara Yemen halkı için büyük önem taşıyan insani yardımların girdiği liman kenti Hudeyde'den güçlerini çekme çağrısı yaptı.

Yemen krizinin çözümü için tarafların daha önce hiç olmadığı kadar siyasi irade ortaya koyduğuna işaret eden Griffiths, ''Şimdi yapılması gereken anlaşmanın tam ve hızlı bir şekilde uygulanması.'' değerlendirmesinde bulundu.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.