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BMGK'yi toplantıya çağırdılar! "Ukrayna'da 'savaş suçu' işleniyor"

17.03.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, ABD, Fransa, İrlanda, Norveç ve Arnavutluk, Ukrayna'da "savaş suçu" işlendiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) toplantıya çağırdı.

BMGK'yi toplantıya çağırdılar! "Ukrayna'da 'savaş suçu' işleniyor"

ABD ve 5 ülke Rusya'nın Ukrayna'da "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) bugün toplantıya çağırdı.

BMGK'Yİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDILAR

İngiltere'nin BM Daimi Temsilciliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İngiltere, ABD, Fransa, İrlanda, Norveç ve Arnavutluk, BM Güvenlik Konseyini Ukrayna için toplantıya çağırdı." bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda "Rusya savaş suçları işliyor ve sivilleri hedef alıyor. Rusya'nın yasa dışı savaşı hepimizi tehdit ediyor." ifadesine yer verildi.

BM'ye göre Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta şimdiye kadar 726 sivil hayatını kaybetti, 1174 sivil yaralandı. Saldırıların ardından 3,1 milyon mülteci ise komşu ülkelere kaçtı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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