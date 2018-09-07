HABER

BMGK'de "Suriye'de kimyasal silah" tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 01:10 | Son Güncelleme

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia: - "Şam'ın kimyasal silah sakladığına yönelik yapılan konuşmaların bir dayanağı yok. Bu sadece propaganda" - İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce: - "Şu an gerçek olan ise Suriye rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığının tespit edilmiş olması. Bu nedenle Rus Büyükelçiyi gerçeklerin, sivilleri korumanın yoluna dönmeye çağırıyoruz" - ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley: - "Esed rejiminin İdlib kuşatmasını bitirmek için kimyasal kullanmayı planladığına dair göstergeler var. Geçmişte olduğu gibi Esed rejimi ile müttefikleri Rusya ve İran Suriye'deki kimyasal silah saldırısının arkasında kim olduğuna dair yalanlar yayıyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Suriye'deki kimyasal silah varlığı üzerine düzenlenen oturum, Rusya ile İngiltere ve ABD temsilcilerinin tartışmasına sahne oldu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silahı olmadığını iddia ederek, "Şam'ın kimyasal silah sakladığına yönelik yapılan konuşmaların bir dayanağı yok. Bu sadece propaganda." savunmasında bulundu.

Nebenzia, bazı Batılı ülkelerin, kendi düzenledikleri saldırılardan Şam ve Rusya'yı sorumlu tuttuklarını öne sürerek " Bu durum, Agatha Christie'nin Cinayet ilanı kitabındaki gibi. Kitapta bir cinayetin işleneceği yer ve zaman gazetede duyuruluyor. Sonra meraklı insanlar adrese geliyor ve hayal kırıklığına uğramıyor." diye konuştu.

Nebenzia, konuşmasında şu iddiaları dile getirdi:

"Gerçekten tüm dünyanın körü körüne size inanacağını mı düşünüyorsunuz. Şam'ın ne kimyasal silahı ne de bunları kullanma planı var. Bu tür uyarıların teröristlere yeni bir kimyasal silah saldırısı düzenleme ve yetkilileri de bundan sorumlu tutma çağrısı olarak görüyoruz. Suriye'ye provokatif aktivitelerde bulunulması için kimyasal silahlar ve ekipmanlar sokuldu. Savaşçılar Batılı istihbarat servisleri tarafından eğitildi."

- "Rus Büyükelçiyi gerçeklerin yoluna dönmeye çağırıyoruz"

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise Suriye'deki durumdan endişe duyduklarını belirterek, "Konseyin Suriye konusunu çözmenin neden bu kadar zor olduğunu anlayamadığını düşünüyorum. Eğer BM'ye üye bir ülke iyi niyetle ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Anlaşması'na göre davranırsa bu sorun çözülür. Ama şu an bu üyeleri bu oturumda bize karşı gelirken buluyoruz." dedi.

Nebenzia'nın, "Agatha Christie" benzetmesine de tepki gösteren Pierce, "Christie bir bilim kurgu yazarı. Şu an gerçek olan ise Suriye rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığının tespit edilmiş olması. Bu nedenle Rus Büyükelçiyi gerçeklerin, sivilleri korumanın yoluna dönmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Pierce, Nebenzia'nın ABD, İngiltere ve Fransa'yı da "agresif" davranmakla suçladığına işaret ederek, "Bizim üçümüzden korkan bir ülke Suriye'de kimyasal silah kullanılmamasını sağlamak için her adımı atsın, o zaman sorun kalmaz." ifadelerini kullandı.

- Haley de Rusya'ya yüklendi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Suriye'deki iç savaş süresince birçok yanlış adım ve yanlış hesaplar olduğunu dile getirerek, "Şunu söylemeliyim ki Konsey üyeleri arasında Esed rejimini hesap vermekten korumak için umarsızca savaşanlar olduğunu görmek büyük bir utanç." diye konuştu.

Rusya'nın, Esed rejiminin kimyasal silah kullanmasını engelleyecek güce sahip olduğunu söyleyen Haley, "Rusya Federasyonu son zamanlarda Suriye kıyısında deniz kuvvetlerini konuşlandırıyor, bu da Esed rejimini korumak için ön hazırlıklar yaptığını gösteriyor. Bu daha önce de defalarca oldu. Esed rejiminin İdlib kuşatmasını bitirmek için kimyasal kullanmayı planladığına dair göstergeler var. Geçmişte olduğu gibi Esed rejimi ile müttefikleri Rusya ve İran, Suriye'deki kimyasal silah saldırısının arkasında kim olduğuna dair yalanlar yayıyor." görüşünü dile getirdi.

Suriye iç savaşı süresince Esed rejiminin defalarca kimyasal silah saldırısı düzenlediğini, bu saldırılarda bin 500'ün üzerinde sivilin yaşamını yitirdiğini anımsatan Haley, İngiltere, Fransa ve ABD'nin kimyasal silah kullanımına yönelik her türlü önlemi alacağını vurguladı.

PARTNER17 kiloluk ceket ağır geldi17 kiloluk ceket ağır geldi
İzmir'de kötü koku ve Körfez kirliliği tepkisi (2)İzmir'de kötü koku ve Körfez kirliliği tepkisi (2)
Yanan araca damacana ile müdahale ettilerYanan araca damacana ile müdahale ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, Rusya'ya karşı birleşti

İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, Rusya'ya karşı birleşti

Merkel'den Türkiye ile ilgili skandal sözler: Türkiye'nin "makul ölçüde" gelişmesi çıkarımıza

Merkel'den Türkiye ile ilgili skandal sözler: Türkiye'nin "makul ölçüde" gelişmesi çıkarımıza

İstanbul'daki helikopter kazasından kötü haber: Halil Ünver hastanede hayatını kaybetti

İstanbul'daki helikopter kazasından kötü haber: Halil Ünver hastanede hayatını kaybetti

Gülse Birsel'den estetik açıklaması

Gülse Birsel'den estetik açıklaması

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

İlginizi Çekebilir

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

Yeni ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün paylaşımları sosyal medyayı salladı

Yeni ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün paylaşımları sosyal medyayı salladı

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Bedelli askerlikte celp yerleri belli oldu! E Devlet üzerinden erişime açıldı

Bedelli askerlikte celp yerleri belli oldu! E Devlet üzerinden erişime açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
6 Eylül Süper Loto Çekiliş Sonuçları

6 Eylül Süper Loto Çekiliş Sonuçları

Resimli Cuma mesajları 2018 - 7 Eylül Cuma gününe özel en anlamlı resimli Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - 7 Eylül Cuma gününe özel en anlamlı resimli Cuma mesajları

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 7 Eylül Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 7 Eylül Cuma hutbesi)

Cuma namazı saat kaçta? 7 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 7 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Gri listede aranan terörist Nurettin Canan yakalandı

Gri listede aranan terörist Nurettin Canan yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.