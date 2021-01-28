BMW 4 Serisi, yeni dizel ve Karbon Fiber Tavan opsiyonuna kavuştu

Büyük haber şu ki, M440d xDrive Coupe Mart ayında 335 Bg güç ve 700 Nm tork üreten 3.0 litrelik M TwinPower Turbo altı silindirli dizel motorla gelecek. Dört tekerlekten çekiş sistemine güç gönderen sekiz ileri otomatik şanzıman modelde yer alıyor. Bu, M Sport paket ve M Sport diferansiyel ile donatılmış model, 0-100 km/s hızlanmasını 4,6 saniyede tamamlıyor.

Bu kadar hızlı gitmek istemiyorsanız yeni 430d xDrive Coupe'yi seçerek paradan tasarruf edebilirsiniz. 3.0 litrelik dizel motor, daha mütevazı bir performans verisi sunuyor. 282 Bg güç ve 650 Nm tork değeri ile gelirken, 0-100 km/s hızlanmasını 5.1 saniye sürüyor. Dizel motorların yanı sıra, 4-Serisi serisi genişletilmiş bir renk paleti ve ek döşeme seçenekleri alıyor. Ayrıca M440i, M440d, M340i ve M340d modelleri isteğe bağlı bir M karbon fiber tavanla donatılabilir.

Devamında 176 Bg güç üreten turbo şarjlı dört silindirli motor ile geliyor. 220i xDrive Gran Coupe olarak gelen model yedi ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi sunuyor. Otomobil 0-100 hızlanmasını 7.1 saniyede tamamlıyor.



